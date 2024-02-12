Sahillerde yoğunluk, yaylalarda buz gibi soğuk!

Sıcak Kış Günleri Düzce Sahillerini Canlandırdı
Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce ilinde, Şubat ayı beklenmedik sıcak hava dalgasıyla karşılaştı. Düzce merkez ve sahil şeridinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kış ortasında baharı andıran günler yaşattı. Özellikle ilin Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesi, 20 dereceye ulaşan sıcaklıklarla dikkat çekti.
Karadeniz'in İncisi Akçakoca'da Yoğunluk
Akçakoca, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı. Sahil bandında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Kış aylarında nadir rastlanan bu sıcaklık, bölge esnafı için de can suyu oldu.
Topuk Yaylası'nda Kışın Güzellikleri Devam Ediyor
Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise kış şartları hüküm sürmeye devam ediyor. Özellikle Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre uzaklıkta bulunan 1280 metre rakımlı Topuk Yaylası, kışın bütün güzelliklerini sergiliyor. Yaylada bulunan göletin yüzeyi, soğuk hava sebebiyle buzla kaplanırken, çevredeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları ile beraber, erimeyen karlar eşsiz bir manzara oluşturdu.
Kış ve Bahar Bir Arada
Düzce, Şubat ayında kış ile baharın bir arada yaşandığı nadir illerden biri oldu. Sahil şeridinde bahar havası yaşanırken, ilin yüksek kesimlerinde kış güzellikleri gözler önüne serildi. Vatandaşlar, bu ilginç hava şartlarından en iyi şekilde faydalanarak, hem sıcak hem de soğuk havanın tadını çıkardı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.