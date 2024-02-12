Otomobil ehliyetiyle motosiklet sürmenin yolu açıldı; 125 cc altı modellerle yeni bir başlangıç!

125 cc Altı Modellerle Yollara Hazır Olun

Türkiye'de motosiklet kullanımı konusunda yapılan son düzenleme, B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerine 125 cc ve altı motosikletleri kullanma imkanı tanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni yönetmelik, motosiklet tutkunları için büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık, en az iki yıllık B sınıfı ehliyet deneyimi olanlar, belirli sağlık şartlarını karşılayıp gerekli eğitimleri tamamlamaları halinde, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

Motosiklet Kullanımında Yeni Dönem

Bu düzenleme, özellikle A1 sınıfı ehliyet almak istemeyen ancak motosiklet kullanma hayali kuran sürücüler için büyük bir fırsat sunuyor. 125 cc ve altı motosikletler, şehir içi kullanım için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Bu yeni düzenleme ile Honda, Yamaha, Suzuki gibi önde gelen markaların 125 cc altı modelleri, daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilebilir hale geliyor.

Yeni Düzenlemenin Getirdikleri

B sınıfı ehliyet sahipleri, belirlenen koşulları yerine getirerek ve gerekli eğitimleri tamamlayarak, bu ve benzeri 125 cc ve altı motosiklet modellerini kullanma şansına sahip olacaklar. Sürücü belgesi sistem kayıtlarına eklenen bir kod ile bu hak resmiyet kazanacak ve sürücüler, istedikleri takdirde iki yıl içinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecekler.

Popüler 125 cc ve Altı Motosiklet Modelleri

Honda CBR125R: Honda'nın bu modeli, sportif tasarımı ve yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor.

Yamaha YZF-R125: Yamaha'nın bu modeli, dinamik performansı ve şık tasarımı ile genç sürücülerin favorisi. Suzuki GSX-R125: Suzuki'nin bu modeli, güçlü performansı ve hafif yapısı ile öne çıkıyor.

KTM 125 Duke: KTM'nin bu modeli, agresif tasarımı ve üstün manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

125 cc ve Altı Motosiklet Modelleri ve fiyatları

Brixton Felsberg 125 ABS 88.900 ₺

Brixton Rayburn 125 CBS 92.900 ₺

Brixton Crossfire 125XS CBS 69.900 ₺

Brixton Crossfire 125 121.900 ₺

Honda MSX125 105.500 ₺

Honda Monkey 147.500 ₺

Honda DIO 72.500 ₺

Honda PCX 125 104.500 ₺

Honda Super Cub C125 135.500 ₺

Kanuni Kanuni Scooter Mati 125 42.600 ₺

Kanuni Scooter Tradon SX 50 37.400 ₺

Kanuni Scooter Resa 125 48.199 ₺

Suzuki BURGMAN STREET 125 117.900 ₺

Suzuki ADDRESS 125 97.900 ₺

Suzuki AVENIS 125 107.900 ₺

Suzuki GSX-R125 152.900 ₺

Suzuki GSX-S125 142.900 ₺