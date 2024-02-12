Sinop valisi huzurevi sakinleriyle buluştu

Kültürel Mirasın Koruyucuları: Yaşlılarımıza Vefa

Vali Özarslan, yaşlıların toplum için önemine dikkat çekerek, onların geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıdıklarını vurguladı. Yaşlılara olan vefanın büyük milletlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirten Özarslan, "Vefa, sadece geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda kadirşinaslık ve erdemlilik demektir. Bizler, bu değerleri her zaman yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda öncü olacağız," dedi.

El Emeği Ürünlerin Sergisi ve Anlamlı Mesajlar

Ziyaretin sonunda, huzurevi sakinlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin sergisi gezilerek, yaşlılarımızın hala ne kadar üretken ve değerli oldukları bir kez daha gözler önüne serildi. Vali Özarslan ve beraberindekiler, sergideki eserleri tek tek inceleyerek, yaşlılarımızın sanatsal ve el becerilerini takdir etti.

Vali Mustafa Özarslan, ziyaretin sonunda yaptığı konuşmada, huzurevi sakinlerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileklerinde bulunarak, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışma ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirdiğinin altını çizdi.