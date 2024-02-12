12 Şub 2024 - 11:46- Gündem G:

Sinop valisi huzurevi sakinleriyle buluştu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, eşi Reva Beray Özarslan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte, Sinop Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde kalan yaşlılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Bu özel buluşmada, huzurevi sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi, onlara saygı ve sevginin en güzel örnekleri sergilendi.

Anadolu Ajansı
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Sinop valisi huzurevi sakinleriyle buluştu mask
Sinop valisi huzurevi sakinleriyle buluştu
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Kültürel Mirasın Koruyucuları: Yaşlılarımıza Vefa

Vali Özarslan, yaşlıların toplum için önemine dikkat çekerek, onların geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıdıklarını vurguladı. Yaşlılara olan vefanın büyük milletlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirten Özarslan, "Vefa, sadece geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda kadirşinaslık ve erdemlilik demektir. Bizler, bu değerleri her zaman yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda öncü olacağız," dedi.

Sinop valisi huzurevi sakinleriyle buluştu

El Emeği Ürünlerin Sergisi ve Anlamlı Mesajlar

Ziyaretin sonunda, huzurevi sakinlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin sergisi gezilerek, yaşlılarımızın hala ne kadar üretken ve değerli oldukları bir kez daha gözler önüne serildi. Vali Özarslan ve beraberindekiler, sergideki eserleri tek tek inceleyerek, yaşlılarımızın sanatsal ve el becerilerini takdir etti.

Vali Mustafa Özarslan, ziyaretin sonunda yaptığı konuşmada, huzurevi sakinlerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileklerinde bulunarak, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışma ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirdiğinin altını çizdi.

12 Şub 2024 - 11:46 Sinop- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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