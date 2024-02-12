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Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı

Petar Gigic, Boluspor'a transfer oldu ve Kocaelispor maçında ilk kez sahaya çıktı. Sırp forvetin performansı ve Boluspor'un 1-1'lik skoru, taraftarları umutlandırdı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı mask
Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı
Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'deki kritik Kocaelispor maçında yeni transferi Petar Gigic'i sahaya sürdü. Sırp ekibi Javor'dan renklerine bağladığı deneyimli forvet, Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede ilk kez yeşil sahalara adım attı.

Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı

Gigic sahada, Boluspor puanla tanıştı

Pazar günü gerçekleşen ve futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği maçta, Boluspor ve Kocaelispor 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Karşılaşma, her iki takım için de önemli anlara sahne oldu. Boluspor'un golü, maçın 32. dakikasında Posmac'ın kafa vuruşuyla geldi. Bu gol, takımların puanları paylaşmasına yol açtı.

Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı

Yeni transfer Gigic'ten ilk maç performansı

Petar Gigic, sözleşme imzalamasının ardından üç gün sonra ilk maçına çıktı. Maçın 63. dakikasında V. İsgardarli'nin yerine oyuna dahil olan Gigic, hırsı ve isteğiyle dikkat çekti. İlk maçında gösterdiği performansla Boluspor taraftarlarını umutlandıran Gigic, takımının önemli bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı

Boluspor ve Gigic yoluna devam ediyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye devam eden Boluspor, yeni transferi Petar Gigic ile gücüne güç katıyor. Boluspor'un Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maç, Gigic'in takıma adaptasyon sürecinin başlangıcı oldu. Boluspor, gelecek maçlarında da Gigic'in deneyiminden faydalanmayı hedefliyor.

Boluspor'da Petar Gigic Kocaelispor maçında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı

# boluspor, pazar

12 Şub 2024 - 11:46 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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