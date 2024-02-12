- Asayiş

Büyük uyuşturucu operasyonu!

Karabük'te, uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe indirildi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, il merkezinde belirlenen iki farklı adres üzerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

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Operasyonun Detayları: Binlerce Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Yapılan baskınlarda, N.M. ve M.E.B. isimli iki şahıs, kendi ikametgahlarında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan bu şahısların evlerinde yapılan aramalarda, toplamda 1.162 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bu büyük miktar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şahıslar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Bu operasyon, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
# karabük

12 Şub 2024 - 12:19 Karabük- Asayiş

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