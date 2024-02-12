Büyük uyuşturucu operasyonu!

Operasyonun Detayları: Binlerce Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Yapılan baskınlarda, N.M. ve M.E.B. isimli iki şahıs, kendi ikametgahlarında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan bu şahısların evlerinde yapılan aramalarda, toplamda 1.162 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bu büyük miktar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.
Adli Süreç Başlatıldı
Gözaltına alınan şahıslar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Bu operasyon, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.