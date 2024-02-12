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18 Şüpheli yakalandı, emniyetten büyük operasyon

Karabük kapsamlı operasyonlar sonucunda, halkın güvenliğini tehdit eden aranan şahısların yakalanması için emniyet güçleri tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri titiz çalışmalar neticesinde, aranma kaydı bulunan 18 kişiyi gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı
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18 Şüpheli yakalandı, emniyetten büyük operasyon mask
18 Şüpheli yakalandı, emniyetten büyük operasyon
18 Şüpheli yakalandı, emniyetten büyük operasyon
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Huzur Operasyonlarında 12 Kişi Tutuklandı

Yapılan operasyonlarla ilgili detaylı bilgileri paylaşan yetkililer, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiklerini belirtti. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 6'sının serbest bırakıldığını, geriye kalan 12 kişinin ise çeşitli suçlardan dolayı tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiğini açıkladı.

18 Şüpheli yakalandı, emniyetten büyük operasyon



Tutuklananlar arasında, farklı suç kategorilerine göre sınıflandırılmış, 10 yıl ve üzeri hapis cezası aranması olan 1 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası aranması olan 1 kişi, 3-5 yıl arası hapis cezası aranması olan 3 kişi ve 0-3 yıl arası hapis cezası aranması olan 7 kişi yer aldı.

Adreslere Baskın: 11 Şüpheli Daha Yakalandı

Karabük merkezi ve çevre ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda, daha önce belirlenen adreslerde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 11 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlar sırasında 4 kişi, çeşitli sebeplerle serbest bırakıldı; ikisi idari para cezası ödemesi sonrasında, diğer ikisi ise ifade işlemlerinin ardından. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Şüpheli yakalandı, emniyetten büyük operasyon

Bu operasyonlar, Karabük'te suç ve suçluyla mücadelede emniyet güçlerinin kararlı tutumunun bir göstergesi olarak değerlendirilirken, toplumun huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların önemi bir kez daha vurgulandı.

# para, karabük, ceza

12 Şub 2024 - 12:24 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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