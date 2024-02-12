18 Şüpheli yakalandı, emniyetten büyük operasyon

Huzur Operasyonlarında 12 Kişi Tutuklandı

Yapılan operasyonlarla ilgili detaylı bilgileri paylaşan yetkililer, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiklerini belirtti. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 6'sının serbest bırakıldığını, geriye kalan 12 kişinin ise çeşitli suçlardan dolayı tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiğini açıkladı.





Tutuklananlar arasında, farklı suç kategorilerine göre sınıflandırılmış, 10 yıl ve üzeri hapis cezası aranması olan 1 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası aranması olan 1 kişi, 3-5 yıl arası hapis cezası aranması olan 3 kişi ve 0-3 yıl arası hapis cezası aranması olan 7 kişi yer aldı.

Adreslere Baskın: 11 Şüpheli Daha Yakalandı

Karabük merkezi ve çevre ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda, daha önce belirlenen adreslerde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 11 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlar sırasında 4 kişi, çeşitli sebeplerle serbest bırakıldı; ikisi idari para cezası ödemesi sonrasında, diğer ikisi ise ifade işlemlerinin ardından. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyonlar, Karabük'te suç ve suçluyla mücadelede emniyet güçlerinin kararlı tutumunun bir göstergesi olarak değerlendirilirken, toplumun huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların önemi bir kez daha vurgulandı.