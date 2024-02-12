Kahraman polisler hayat kurtardı! Vali onurlandırdı

22 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Mustafa Bektaşoğlu adlı vatandaş, banka ziyareti sırasında aniden kalp krizi geçirdi. Ancak, olay yerinde bulunan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis memurları Reşat Susuz ve Serdal Aydın'ın hızlı müdahalesi sayesinde Bektaşoğlu, ölümün kıyısından döndü.

Yaşam Kurtaran Müdahale: Kalp Masajı ve Suni Teneffüs

Polis memurları Susuz ve Aydın, aldıkları ilk yardım eğitimlerinin ışığında, Bektaşoğlu'na kalp masajı ve suni teneffüs uygulayarak hayati öneme sahip bir müdahalede bulundu. Bu örnek davranış, vatandaşın hayata tutunmasını sağladı. Olayın ardından Kastamonu Valisi Meftun Dallı, bu kahraman polis memurlarını makamında ağırlayarak, duyarlılık ve profesyonellikleri için teşekkürlerini iletti ve onlara başarı belgesi takdim etti.

İlk Yardımın Önemi Bir Kez Daha Kanıtlandı

Vali Dallı, polis memurlarının aldığı ilk yardım eğitimlerinin, bu gibi kritik durumlarda ne kadar hayati olduğunu vurgulayarak, emniyet personelinin vatandaşların hayatını kurtarma konusundaki beceri ve duyarlılığını övdü. Aynı zamanda, müdahale edilen vatandaş Mustafa Bektaşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.