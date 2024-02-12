2024 EKPSS başvuruları başladı: Engelli kamu personeli olma fırsatını kaçırma!

EKPSS başvuru şartları

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin 7. fıkrası hariç olmak üzere diğer koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecekler. ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahil).

EKPSS 2024 kılavuzu nereden ulaşılabilir?

2024-EKPSS Kılavuzu, sınav hakkında adaylara ayrıntılı bilgi sağlamakta. Kılavuz, başvuru şartları, sınav ücreti, sınav tarihi ve diğer önemli bilgileri içermektedir. Adaylar, sınav kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilirler.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

EKPSS'ye başvurular, 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00 itibarıyla başlayıp, 29 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. Bu süreçte, adayların başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS sınav tarihi ne zaman?

Yapılan duyuruda: Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. "2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır. 6-21 Mayıs tarihleri arasında ise kura başvuruları alınacak.

Sınav ücreti ne kadar?

2024 EKPSS için belirlenen sınav ücreti, 370 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini belirtilen tarihler arasında yatırmaları gerekmekte. Ücret yatırılmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacağı duyuruldu.

EKPSS kaç soru 2024?

EKPSS, engelli adayların Devlet Memuru olabilmek için girdiği ve adayların öğrenim seviyelerine, engel gruplarına uygun bir şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren 5 cevaplı olmak üzere Toplam 60 adet soru sorulan sınavdır.

Bu önemli sınav, engelli bireyler için kamu sektöründe istihdam olanağı sunarak kariyer yollarını açmaktadır. Adayların başarıyla katılabilmeleri için gereken tüm bilgilere ve süreçlere dikkat etmeleri önemli olmakta.