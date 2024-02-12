Torba Yasa 2024 güncellemeleri: Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge beklentisi

İşsizlik sigortası kanununda değişiklik

25 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmî Gazete'de yayımlandı. Teklif, genel salgın durumlarında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırıyor ve asgari prim ödeme gün sayısını 600'den 450'ye indiriyor. Ayrıca, belirli gruplardaki işsizlerin istihdamını desteklemek için verilen teşviklerin süresi uzatılıyor.

Emekli maaşlarına ek zam

En düşük emekli aylığı, 2024 Ocak ödeme döneminden itibaren 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme ile emekli vatandaşların alım gücünün artırılması hedefleniyor. Ayrıca, emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılacağı duyuruldu.

Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

Taşeron işçilere kadro imkânı

Torba yasa tasarısının önemli bir bölümü, 90 bin taşeron çalışana kadro sağlanması konusunu kapsıyor. Bu düzenleme, söz konusu işçilere daha güvenceli bir iş ortamı sunmayı amaçlıyor.

SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitlemesi

Küçük esnaflar ve diğer Bağ-Kur'lu vatandaşlar için de müjdeli haberler var. Yapılan düzenleme ile prim gün sayısı azaltılarak ve SSK sigortalıları ile Bağ-Kur sigortalıları arasındaki prim ödeme şartları eşitlenmeye çalışılıyor. Bu değişiklik, Bağ-Kur sigortalılarının prim ödeme süresini 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürerek, erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor.

Torba yasa maddeleri ve beklentiler

Torba yasa, 90 bin taşeron işçiye kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi önemli düzenlemeleri içeriyor. Ekonomik iyileştirmelerin yanı sıra, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi konular vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Torba yasa, TBMM'den geçtiğinde Resmî Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Son durum ve beklentiler

TBMM'deki görüşmeler ve yapılan düzenlemelerle, torba yasanın ekonomiye yönelik önemli adımlar içerdiği görülüyor. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Torba yasanın kesin içeriği ve yürürlüğe giriş tarihi konusunda gelişmeler, haberlerimiz aracılığıyla takip edilebilir.