Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.

Boluspor'un defans hattının güçlü ismi Veaceslav Posmac, kırmızı-beyazlı ekibimizin başarısına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Moldovalı oyuncu, Boluspor formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol kaydederek takımının hücum gücüne önemli bir destek sağladı.
Boluspor'un golcü savunmacısı
Geçen sezon Zimbru'dan katılan tecrübeli futbolcu Veaceslav Posmac, Boluspor'un savunma hattında kritik bir rol oynuyor. 33 yaşındaki defans oyuncusu, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumda da etkili olmayı başardı. Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta Boluspor'un beraberlik golünü kaydeden Posmac, takımına değerli bir puan kazandırdı.
Posmac, son dört maçta üç golle parlıyor
Veaceslav Posmac, son dört maçlık periyotta gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıran Posmac, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 2 asist de yaparak takım oyununa önemli katkılarda bulundu.
Posmac'ın kritik golleri
Boluspor'un Kocaelispor ile oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, sahneye çıkan Posmac, beraberlik golünü kaydederek takımının maçtan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Geçtiğimiz haftalarda da Boluspor'un galibiyet golünü atan ve takımına 3 puan kazandıran Posmac, bu hafta da önemli bir performans sergileyerek takımını sırtlamaya devam etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.