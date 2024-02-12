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Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.

Boluspor'un savunma oyuncusu Veaceslav Posmac, Kocaelispor ile oynanan maçta kritik bir gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Moldovalı futbolcu, son dört maçta üç golle parlıyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti. mask
Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.
Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.
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Boluspor'un defans hattının güçlü ismi Veaceslav Posmac, kırmızı-beyazlı ekibimizin başarısına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Moldovalı oyuncu, Boluspor formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol kaydederek takımının hücum gücüne önemli bir destek sağladı.

Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.

Boluspor'un golcü savunmacısı

Geçen sezon Zimbru'dan katılan tecrübeli futbolcu Veaceslav Posmac, Boluspor'un savunma hattında kritik bir rol oynuyor. 33 yaşındaki defans oyuncusu, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumda da etkili olmayı başardı. Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta Boluspor'un beraberlik golünü kaydeden Posmac, takımına değerli bir puan kazandırdı.

Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.

Posmac, son dört maçta üç golle parlıyor

Veaceslav Posmac, son dört maçlık periyotta gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıran Posmac, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 2 asist de yaparak takım oyununa önemli katkılarda bulundu.

Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.

Posmac'ın kritik golleri

Boluspor'un Kocaelispor ile oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, sahneye çıkan Posmac, beraberlik golünü kaydederek takımının maçtan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Geçtiğimiz haftalarda da Boluspor'un galibiyet golünü atan ve takımına 3 puan kazandıran Posmac, bu hafta da önemli bir performans sergileyerek takımını sırtlamaya devam etti.

Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında 4. kafa golünü kaydetti.

 

 

 

 

 

# galibiyet, boluspor, sakaryaspor, destek

12 Şub 2024 - 13:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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