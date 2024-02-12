- Asayiş

Bolu'da göçmen kaçakçılığına geçit yok!

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda bir göçmen kaçakçısı yakalandı, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi. Türk polisinin kararlı mücadelesi devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da göçmen kaçakçılığına geçit yok! mask
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Sıkı Denetim ve Kesin Müdahale

Yapılan operasyon, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki sıkı denetimler sırasında meyve verdi. A.D. isimli şüphelinin idaresindeki araç, polis ekipleri tarafından durdurularak detaylı bir kontrol gerçekleştirildi. Araç içerisinde bulunan ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 5 kişinin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Göçmen Kaçakçısına Hukuki İşlem

Araç sürücüsü A.D'nin göçmen kaçakçısı olduğu belirlenerek, yapılan soruşturma sonucu tutuklanmasına karar verildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklular ise sınır dışı işlemleri için ilgili makamlara teslim edildi.

Türkiye'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Kararlılık

Türkiye, son yıllarda artan göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göçmen akınına karşı önlemlerini artırmış durumda. Bolu'da gerçekleştirilen bu operasyon, Türk güvenlik güçlerinin bu konudaki kararlılığını ve etkinliğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sıkı denetimler ve kesin müdahalelerle, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
# araç, polis

12 Şub 2024 - 14:31 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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