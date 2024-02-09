Bolu'da Bu Hafta: Yerel Gündemden Kaçırılmaması Gerekenler.. İşte Haftanın Özeti..

Merhaba Bolu sakinleri ve Bolu'ya gönül verenler!

Yemyeşil doğası, tarihi mirası ve canlı sosyal yaşamıyla her zaman haber değeri taşıyan şehrimizde bu hafta da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

'Bolu'da Bu Hafta' bültenimizle, yerel gündemde öne çıkan, sizi ve yaşadığınız çevreyi doğrudan etkileyebilecek tüm önemli haberleri, etkinlikleri ve duyuruları sizler için bir araya getirdik. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da Bolu'nun kalbinde yer alan gelişmeleri, derinlemesine analizlerimiz ve eksiksiz raporlarımızla sunuyoruz.

Bolu'nun doğasından kültürüne, ekonomiden spora kadar geniş bir yelpazede yer alan haberlerimizle, şehrimizin nabzını tutmaya devam ediyoruz. İşte, göz atmanız gerekenler:

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Bolu'da Siyasi Gündem

AK Partili Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol’dan depreme karşı hazırladığı dirençli şehir projesi ilgi çekti…

Bolu Belediye Meclisi’nde yaşanan gergin anlar..

Bolu’da siyaset meydanı kızışıyor. Karacasu'da Beydili aday gösterilmedi.

MHP Bolu Belediye Başkanı Adayı İlhan Durak, icraata önem veriyor

Bolu'nun il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Emekliler geçtiğimiz haftaya müjdeli haberle girdi. Emeklilere SSK ve Bağ-Kur maaş farklarını bakın ne zaman aldı.

Okullar da açıldı ancak bakın okulların açılmasıyla çocuklar hangi hastalık riskiyle karşı karşıya..

Bu hafta Bolu’da 39 kişi kar eşliğinde neden yürüdü, merak ediyorsanız, tıklayın…

Bolu bu hafta onu da konuştu. Ünlü çizgi film ve sinevizyon kahramanı Spiderman Bakın Bolu’da neler yaptı…

Bolu bu hafta da liderlik koltuğunu hiçbir ile kaptırmadı

Ekonomi

Bu hafta Bolu’da ekmek tarifesi değişti…Ekmek artık bu fiyattan satılacak..

Yeniden Refah Partisi (YRP) ittifak yapacak mı? Tıklayın…

Bakan Şimşek ocak ayı 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı…

Bolu Mengen’de bu hep yapılıyor. Mengen’de gelenek haline gelen etkinliği merak ediyorsanız, tıklayın…

6 Şubat Büyük Felaketi Anma Günü

Bu hafta tüm yurtta derin yaralar bırakan 6 Şubat depreminin yıldönümüydü. 6 Şubat Depreminin yıldönümünde Bolu’da neler yapıldı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklama yaptı

TSK'dan deprem belgeseli

Prof. Dr. Naci Görür kritik deprem uyarısı yaptı

Bu hafta eğitimde verilen bu şok karar hem Bolu’da hem ülke genelinde ses getirdi…

Çocuğunuz üstün zekalı mı? Bu haberi okuyun…

Haftanın Haberi

Haftayı yoğun gelişmelerle tamamlayan Bolu’da akılda kalan ise Mudurnu Kilözü’nde yaşananlar oldu. Çiğ et ve leşle beslenmeleri nedeniyle kuduz olma riski taşıyan köpeklerin Mudurnu Kilözü Köyü’nde yaşattığı korkuya, yetkililer yeni haftada son verecek mi? Göreceğiz…