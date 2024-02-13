13 Şub 2024 - 07:00- Gündem G:

Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler

Bolu ve komşu illeri için hava durumu tahmini, kış mevsiminin ortasında vatandaşları bekleyen sıcaklık ve rüzgâr koşullarına ışık tuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bölgede 13 Şubat 2024 Salı günü mevsim normallerine uygun, parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havanın beklediği söylendi. Bu dönemde, hava koşullarının genel seyri ve özellikle rüzgârın getirebileceği soğuk hava dalgalarına karşı dikkatli olunması gerektiği söylendi.

Rahmiye Beydili
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Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler mask
Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler
Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler
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Mevsim normallerinde sıcaklık beklentisi

Bolu ve komşu illeri İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın Karabük, Kastamonu, Ankara, ve Zonguldak illerini kapsayan detaylı hava durumu tahminlerine göre, gündüz sıcaklıklarının 13 ile 20°C arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, gece sıcaklıklarının ise 5 ile 14°C arasında kalması öngörüldü. Bu sıcaklık değişimleri, bölge halkını ve ziyaretçilerini, gün içinde özellikle soğuk sabah ve akşamlara karşı kat kat giyinerek hazırlıklı olmaya teşvik etti.

Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler

Rüzgâr ve soğuğa karşı uyarılar

Mevcut hava durumu raporları, güneşli günlerde bile rüzgârın etkisinin belirgin olabileceğini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, dışarı çıkarken mevsime uygun, sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesini önemli kılıyor. Bu uyarılar, vatandaşların sağlığını korumak ve olası soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.
Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler

Güncel hava durumu takibi

Bolu ve çevre illeri için yapılan hava durumu tahminleri, bölge halkı ve ziyaretçilerin günlük ve haftalık planlarını doğru bir şekilde yapabilmeleri için kritik öneme sahip. Vatandaşların ve ziyaretçilerin, güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri, mevsim normallerine uygun giysi seçimleriyle birlikte, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler

İşte il il hava durumu raporu:

13 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 17°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 17°C En düşük: 8°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Bulutlu

Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler

13 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 13°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu

Karabük; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler

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13 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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