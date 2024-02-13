Bolu'da mevsim normallerindeki değişimler: Hava durumu uyarıları ve öneriler

Mevsim normallerinde sıcaklık beklentisi
Bolu ve komşu illeri İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ankara, ve Zonguldak illerini kapsayan detaylı hava durumu tahminlerine göre, gündüz sıcaklıklarının 13 ile 20°C arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, gece sıcaklıklarının ise 5 ile 14°C arasında kalması öngörüldü. Bu sıcaklık değişimleri, bölge halkını ve ziyaretçilerini, gün içinde özellikle soğuk sabah ve akşamlara karşı kat kat giyinerek hazırlıklı olmaya teşvik etti.
Rüzgâr ve soğuğa karşı uyarılar
Mevcut hava durumu raporları, güneşli günlerde bile rüzgârın etkisinin belirgin olabileceğini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, dışarı çıkarken mevsime uygun, sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesini önemli kılıyor. Bu uyarılar, vatandaşların sağlığını korumak ve olası soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.
Güncel hava durumu takibi
Bolu ve çevre illeri için yapılan hava durumu tahminleri, bölge halkı ve ziyaretçilerin günlük ve haftalık planlarını doğru bir şekilde yapabilmeleri için kritik öneme sahip. Vatandaşların ve ziyaretçilerin, güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri, mevsim normallerine uygun giysi seçimleriyle birlikte, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.
İşte il il hava durumu raporu:
13 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 17°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Sakarya; En yüksek: 17°C En düşük: 8°C Yağmurlu
Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 13°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu
Karabük; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.