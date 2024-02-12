Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta tamamlandı: Play-off için heyecan dorukta!

Bolu 1. Amatör Lig'de futbolun kalbi 13. hafta maçlarıyla daha da hızlı atmaya başladı. Bu hafta, futbolseverlere adeta gol şöleni yaşatan takımlar, zirve yarışını kızıştırdı. Toplamda 36 golün atıldığı hafta, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne oldu. İşte, unutulmaz geçen haftanın dikkat çeken detayları.

Aladağspor liderliği peçeteye yazdırdı

A Grubu'nun lideri Aladağspor, sahasında Sebenspor'u ağırladı ve 6-0'lık muhteşem bir galibiyetle rakibini adeta sahadan sildi. Bu galibiyetle puanını 37'ye yükselten Aladağspor, grubunu lider olarak tamamlama başarısı gösterdi ve play-off'lara katılmayı garantiledi. Aladağspor'un bu performansı, takımın gücünü ve ligdeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dörtdivanspor'dan göz kamaştıran performans

A Grubu'nun iddialı ekiplerinden Dörtdivanspor, Kındıraspor karşısında adeta bir gol şovuna imza attı. Rakibini 9-0 mağlup eden Dörtdivanspor, bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı ve grup sıralamasında ikinci sırayı pekiştirdi. Dörtdivanspor'un bu haftaki üstün performansı, grup içindeki rekabeti daha da alevlendirdi.

Bolu 14 FK zirveye göz kırptı

Bolu 14 FK, deplasmanda Taşkestispor ile karşı karşıya geldiği maçtan 4-2 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Bolu 14 FK, ligdeki konumunu korudu ve önümüzdeki hafta için umutlarını tazeledi. Bolu 14 FK'nın gelecek haftaki performansı, takımın kaderini belirleyecek.

B Grubu'nda nefes kesen mücadele

B Grubu'nda haftanın maçı, Bolu BLD Spor ile Yeniçağaspor arasında yaşandı. Zorlu geçen mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç berabere sonuçlandı.

Toplamda 36 gol atıldı

13. hafta, Bolu 1. Amatör Lig'de toplamda 36 golün atıldığı, rekabetin ve heyecanın hiç eksik olmadığı bir hafta olarak tarihe geçti. Her iki grupta da takımların sergilediği performanslar, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı ve ligin son haftaları için beklentileri artırdı.

13.Haftanın maç skorları

Taşkestispor 2-4 Bolu 14 FK

Kındıraspor 0-9 Dörtdivanspor

Kıbrıscıkspor 6-0 Yumrukayaspor

Gls Grup Aladağspor 6-0 Sebenspor

Özel İdare Köroğluspor 3-0 Göynük İdman Yurdu (Hük)

Elvan İnş. Kızıkspor 0-3 Karacasu 2011

Yeniçağaspor 1-1- Bolu BLD Spor