Bolu'da elektrik kesintisi alarmı: 13 Şubat 2024'te kesintiye dikkat!

Güvenli ve verimli elektrik için kesinti
SEDAŞ, bu kesintinin elektrik dağıtım sistemini daha güvenli ve verimli hale getirmek için zorunlu olduğunu duyurdu. Şehrin çeşitli noktalarında yapılacak çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak uzun vadeli iyileştirmeleri hedefliyor.
Hangi bölgeler etkilenecek? Kesinti takvimi açıklandı
Bolu'nun Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde yaşayan sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesinden kesinti takvimine ulaşabilirler. Bu bilgiler ışığında, vatandaşlar 13 Şubat'taki günlük planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayabilirler.
Kesinti süresince alınacak önlemler
SEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı. Acil durum hattı ve müşteri hizmetleri, kesinti boyunca kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşların, bu süreçte SEDAŞ tarafından sunulan önerilere ve bilgilere uyması büyük önem taşıyor.
Bolu sakinleri dikkat: Elektrik kesintisi hazırlıkları
Bolu sakinleri, 13 Şubat'taki bu planlı kesinti için hazırlıklı olmalı. Kesinti süresince olası aksamalara karşı gerekli önlemler alınmalı ve SEDAŞ'ın önerilerine dikkat edilmelidir. Bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısını güçlendirerek daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmetinin yolunu açacak.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY
|3632 SoK., BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADIR KOCAELI, KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SERT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YAYLA YOLU SK., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK.
|13.02.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGI, KARTALLAR, MEŞECİ
|ANKARA BOLU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ YOLU
|13.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|ARIKÇAYIRI, DERE
|ARIKÇAYIRI MEVKİ, ARIKÇAYIRI HACI KÖYÜ MEVKİ
|13.02.2024
|09:30
|12:30
|BOLU
|MUDURNU
|100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAHYALAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, TIMARAKTAŞ, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENİ
|100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ
|13.02.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|13.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, ÇAKMAKLAR, SALIBEYLER
|1022. SK., 1023, SALIBEYLER MAH 1023 SOK., SINIR, SINIR SK.
|13.02.2024
|09:30
|16:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.