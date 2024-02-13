Bolu'da elektrik kesintisi alarmı: 13 Şubat 2024'te kesintiye dikkat!

Güvenli ve verimli elektrik için kesinti

SEDAŞ, bu kesintinin elektrik dağıtım sistemini daha güvenli ve verimli hale getirmek için zorunlu olduğunu duyurdu. Şehrin çeşitli noktalarında yapılacak çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak uzun vadeli iyileştirmeleri hedefliyor.

Hangi bölgeler etkilenecek? Kesinti takvimi açıklandı

Bolu'nun Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde yaşayan sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesinden kesinti takvimine ulaşabilirler. Bu bilgiler ışığında, vatandaşlar 13 Şubat'taki günlük planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayabilirler.

Kesinti süresince alınacak önlemler

SEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı. Acil durum hattı ve müşteri hizmetleri, kesinti boyunca kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşların, bu süreçte SEDAŞ tarafından sunulan önerilere ve bilgilere uyması büyük önem taşıyor.

Bolu sakinleri dikkat: Elektrik kesintisi hazırlıkları

Bolu sakinleri, 13 Şubat'taki bu planlı kesinti için hazırlıklı olmalı. Kesinti süresince olası aksamalara karşı gerekli önlemler alınmalı ve SEDAŞ'ın önerilerine dikkat edilmelidir. Bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısını güçlendirerek daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmetinin yolunu açacak.