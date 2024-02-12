Rüzgarın vurduğu leylek yuvasına yeni yuva

Doğa ile İç İçe Bir Hayat Kurtarma Hikayesi

Geçtiğimiz aylarda, Bolu merkezine bağlı Yeni Akçakavak köyünde yaşanan şiddetli rüzgarlar, bir elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvasının yıkılmasına sebep oldu. Bu durum karşısında harekete geçen iş adamı Haluk Işın, hemen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçerek yıkılan yuvanın yerine yenisinin yapılması için gerekli adımları attı.

Toplumsal Sorumluluk ve Doğa Sevgisi Örneği

Haluk Işın'ın bu duyarlı hareketi, bölge halkı ve doğa koruma uzmanları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İş adamının, leyleklerin yaşam alanlarını koruma konusundaki hassasiyeti ve doğaya olan saygısı, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından özel bir teşekkür plaketi ile taçlandırıldı. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, düzenlenen törende Haluk Işın'a plaketi takdim ederek, toplumsal sorumluluk bilinci ve doğa sevgisini öne çıkardı.

Gözlem ve Koruma Altında Yeni Bir Başlangıç

Yeni yuva, leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamasını ve üremesini sağlamak amacıyla, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, yuvanın gözlemi ve korunması amacıyla bir foto kapan da yerleştirildi. Bu adım, bölgedeki doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.