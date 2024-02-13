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Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Bolu'da bu geceden itibaren akaryakıta beklenen yeni zam dalgasıyla, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? Bolu’da 12 Şubat'tan itibaren geçerli olacak zamların detayları ve diğer büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları haberimizde.

Semih Erdoğdu
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Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam
Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam
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Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor

Bolu'da sektör temsilcileri, 12 Şubat Pazartesi akşamı itibarıyla yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya kalacaklar. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu zam, son dönemdeki akaryakıt zamları arasında rekor kıracak. Peki, Bolu'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

 

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Motorin ve benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam

Bolu'da, motorin fiyatlarına 2.56 TL/LT, benzin fiyatlarına ise 1.11 TL/LT zam yapılacağı öğrenildi. Bu zamlar, gece yarısından sonra yürürlüğe girecek. Motorin zammı hemen, benzin zammı ise 2 gün sonra pompaya yansıyacak.

 

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Bolu'da akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

Yeni zamların ardından Bolu'da motorin fiyatı 43.59 TL/LT'den 45.15 TL/LT'ye, benzin fiyatı ise 40.18 TL/LT'den 41.29 TL/LT'ye yükselecek. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

 

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Akaryakıt Fiyatları

Bolu'daki akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların yanı sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de benzer oranlarda zamlar bekleniyor. İstanbul'da benzinin yeni fiyatı 39.26 TL, motorinin yeni fiyatı 41.63 TL olacak. Ankara'da benzin 40.00 TL, motorin 42.43 TL, İzmir'de ise benzin 40.24 TL, motorin 42.64 TL olarak belirlendi.

 

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Akaryakıt zamlarının ekonomiye etkisi

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, genel olarak ekonomi üzerinde de etkili olacak. Ulaşım maliyetlerindeki artış, dolaylı olarak birçok ürün ve hizmetin fiyatında da artışa neden olabilir. Bu durum, enflasyon üzerinde baskı oluşturarak, tüketicilerin alım gücü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

 

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Bolu'da ve Türkiye'de Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış

Bolu başta olmak üzere Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki bu yeni zamlar, hem bireysel tüketicilerin hem de işletmelerin bütçeleri üzerinde önemli bir yük oluşturacak. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların günlük yaşam maliyetlerini doğrudan etkileyerek, ekonomik dengeler üzerinde de önemli bir rol oynayacak. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının yakından takip edilmesini ve ekonomik planlamaların buna göre yapılmasını gerektiriyor.

 

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13 Şub 2024 - 09:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Semih Erdoğdu

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