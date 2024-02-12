Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen masa tenisi dostluk turnuvası zirveye ulaştı

Bolu'nun şirin ilçesi Kıbrıscık, masa tenisi severlerin buluşma noktası oldu. Dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı "Masa Tenisi Dostluk Turnuvası", katılımcıları ve izleyicileri büyüledi. Turnuva, iki gün süren çekişmeli mücadelelerin ardından finale ulaştı.

Turnuvanın zirve günü

Turnuvanın son günü, büyük kategoride farklı kurum çalışanlarının kıyasıya mücadelesine sahne oldu. İlçenin en küçük ama en coşkulu etkinliklerinden biri olan bu turnuva, Kıbrıscık Kaymakamı A. Berkay Deniz'in de takibi altında gerçekleşti. 8 Şubat 2024 Perşembe günü, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları büyük bir heyecanla oynandı.

Şampiyonlar belli oldu

Turnuvanın en çekişmeli anları, sporcuların üstün çabalarıyla şekillendi. İdris Uruş, turnuvanın zirvesine çıkarken, Berat Hamamcıoğlu ikinciliği elde etti. Safa Şener ve Ersin Ercan ise üçüncülük kürsüsünü paylaştı. Dereceye giren sporculara madalyaları, Kaymakam A. Berkay Deniz tarafından takdim edildi. Bu özel anlar, katılımcılar ve izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kıbrıscık'ta spor ve dostluk rüzgarı

Kıbrıscık'ta düzenlenen Masa Tenisi Dostluk Turnuvası, sporun yanı sıra dostluk ve kardeşlik duygularını da pekiştirdi. Katılımcılar arasındaki sıcak ilişkiler ve fair play ruhu, turnuvanın en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. Bu etkinlik, Kıbrıscık'ın sosyal yaşamına renk kattı ve ilçenin spor alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi.