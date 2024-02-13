 Bolu’nun en kıdemli muhtarı

Semerciler Köyü: doğa ile iç içe bir yaşam

Bolu Merkez'e 27 km uzaklıkta yer alan Semerciler Köyü, doğası, temiz havası, suyu ve düzgün asfalt yolları ile dikkat çekiyor. Köy, emeklilik planları yapanlar için ideal bir yaşam alanı sunuyor. Köyün Muhtarı Dursun Cantürk, 40 yıldır bu görevi tutkuyla sürdürüyor ve köyün gelişiminde büyük bir rol oynuyor.

Bolu'nun en genç muhtarıydı, şimdi en kıdemlisi

25 yaşında muhtar seçildiğinde Bolu'nun en genç muhtarı olan Dursun Cantürk, bugün 40 yıllık hizmetiyle en kıdemli muhtar unvanına sahip. Karşısında aday olmadan yeniden seçilmeye hazırlanan Cantürk, köyün gelişimi için durmaksızın çalışıyor.

Köyün gelişimi ve nüfus azalması

Semerciler Köyü'nün doğal güzelliklerine ve gelişmiş altyapısına rağmen nüfusun yüzde 30 oranında azaldığını belirten Cantürk, köyün daha fazla nüfusu rahatlıkla karşılayabilecek kapasitede olduğunu vurguluyor. Köy, yeni sakinlerini bekliyor.

Başarının sırrı iyi ilişkiler ve kararlılık

Cantürk, başarısının sırrını, bürokrasi ile kurduğu iyi ilişkilere ve köy için durmaksızın çalışmasına bağlıyor. Köyde birçok muhtarın hayalini kurduğu projeleri hayata geçiren Cantürk, köyün ihtiyaçlarını tek tek gideriyor. İçme suyu ve cami gibi önemli projeleri de tamamlamaya hazırlanıyor.

Köy için yeni projeler ve hedefler

Cantürk, köyün içme suyu sorununu çözmeyi ve cami iç tadilatını tamamlamayı hedefliyor. Bu projelerle köyün son rötuşlarını yapmayı ve Semerciler Köyü'nü daha da yaşanabilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bir dönem daha görev yapması halinde, köy için planladığı tüm projeleri tamamlamış olacak.