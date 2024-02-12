Nezaket tartışmasında kötü sözler havalarda uçuştu

Olay önceki Gün İzzet baysal Ceddesi Üzerinde bulunan cadde AVM’de yaşandı. Öğle yemeği için AVM içindeki lokantaya gelen kadın müşteri personel ile tartışmaya başladı. Nezaket tartışmasının bir gün önce aynı kadın müşterinin aynı lokantada personeli arasında yaşadığı belirtildi.

Öğle yemeği zehir oldu

Öğle yemeği için lokantaya gelen onlarca müşteri ve AVM ziyaretçisi ulu orta yaşanan krizden nasibini aldı. Tartışma olaya diğer müşterilerin ve AVM içindeki işletme çalışanlarının katılmasıyla büyüdü. AVM’ye gelen polis ekibi bile tartışmayı önleyemedi. Taraflar birbirinden şikayetçi olunca karakola götürüldü.

Olay bir gün önce başladı

Tartışmanın olaydan bir günce başladığı öğrenildi. Kavgadan bir gün önce aynı lokantaya gelen kadın müşteri işletme çalışanlarıyla “Bana ne alırsın değil, ne alırsınız diyeceksin” diye tartıştığı ve yemeğini iade ederek parasını geri alıp işletmeden ayrıldı öğrenildi. Olayın bir gün öncesine dayanan tartışmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Nezaket tartışması nezaketi öldürdü

Kendisine nezaketsiz hitap edildiğini belirten Kadın müşteri bir gün sonra avukat olduğunu belirten eşi ile birlikte AVM’ye tekrar geldi. Bir gün önce yaşanan tartışmanın hesabını soran Karıkoca nezaketsizlikle suçladığı işletme çalışanlarını ağır bir dil ile nezaket sınırlarını aşarak hakaretler etti. Araya giren işletme sahibi ile de tartışan karıkoca ve işletme sahibi birbirlerinden şikayetçi oldu.

Seyirlik görüntüleri seyredip siz karar verin

Olay yerinde bulunan bazı müşteriler tarafından anbean kaydedilen ve nezaket tartışmasındaki tüm nezaketsizliği ortaya koyan görüntüleri kamuoyu değerlendirmesine sunuyoruz. Toplumun geldiği durumu ve nezaket tartışmasındaki nezaketsizliği buyurun izleyin!