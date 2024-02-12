Düzce Üniversitesi Voleybol Takımı zirveye ulaştı: Namağlup şampiyonluk

Düzce Üniversitesi kadın voleybol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ve 2023-2024 faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında, rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaştı.

Düzce Üniversitesi’nden üstün performans

Konya Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki bu prestijli turnuvada, Düzce Üniversitesi kadın voleybol takımı, üstün bir performans sergileyerek tüm rakiplerini yenilgiye uğrattı ve namağlup şampiyon oldu.

Başarıya giden yol

Takım, turnuva boyunca gösterdiği olağanüstü performansla dikkat çekti. Her sette ve her maçta, sahadaki üstünlüğünü ve takım ruhunu sergileyen Düzce Üniversitesi, rakiplerine karşı verdiği hiçbir seti kaybetmeden finale yükseldi. Şampiyonluk, takımın sadece sahadaki becerilerini değil, aynı zamanda mükemmel takım çalışmasını ve kararlılığını da gösterdi.

Süper Lig yolunda büyük adım

Bu başarılı performans, Düzce Üniversitesi kadın voleybol takımına, Süper Lig’e yükselme müsabakalarına katılma hakkı kazandırdı. Takım, bu önemli başarıya ulaşmanın gururunu yaşarken, gelecek müsabakalar için de motivasyon kaynağı oldu. Düzce Üniversitesi ve spor camiası, takımın Süper Lig’e yükselme mücadelesine büyük bir ilgi ve destekle yaklaşıyor.

Üniversiteden tebrik mesajı

Düzce Üniversitesi, kadın voleybol takımının bu büyük başarısını resmi bir tebrik mesajıyla kutladı. Mesajda, "Üniversitemiz kadın voleybol takımını, antrenörlerini ve teknik ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu başarı, takımın ve üniversitenin adını ulusal spor arenasında daha da yükseltti.