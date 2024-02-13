 Bu tebligatlar muhtarları canından bezdirdi

Bolu Merkez'de muhtarlık sorunları artıyor

Bolu Merkez ilçesindeki muhtarlar, posta hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Muhtar Dernekleri Başkanı İlhan Çalışkan'ın belirttiğine göre, postacıların asli görevleri olan tebligat dağıtımını muhtarlara bırakmaları, Karacasu dahil 44 mahallede ciddi bir sorun haline geldi.

Yüzlerce tebligat muhtarlıklarda birikiyor

Karacasu hariç, Bolu Merkez'deki 43 mahalle muhtarı, postacıların adrese teslim etmesi gereken tebligatları doğrudan muhtarlıklara bıraktığından şikayetçi. Bu durum, muhtarlıklarda yüzlerce tebligatın birikmesine ve vatandaşların önemli bildirimleri zamanında alamamasına neden oluyor.

Postacıların Görevi Muhtarlara Yıkılması

Muhtar Dernekleri Başkanı İlhan Çalışkan, postacıların görevlerini yerine getirmeyerek bu yükü muhtarlara yıktığını ifade ediyor. Karacasu dışındaki tüm mahallelerde, vatandaşlar tarafından alınmayan yüzlerce tebligatın biriktiğini ve bu durumun vatandaşları cezai işlemlerle karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor.

Tebligat dağıtımında yaşanan sorunlar

Çalışkan'a göre, vatandaşlar kapılarına not bırakılmasına rağmen tebligatları almıyor ve bu durum tebligatların süre aşımına uğramasına yol açıyor. Muhtarlıkların dolapları, alınmayan tebligatlarla dolup taşıyor. Bu durum, hem muhtarlıkların iş yükünü artırıyor hem de vatandaşların önemli hukuki süreçlerden haberdar olmalarını engelliyor.

Vatandaşlardan duyarlılık bekleniyor

Muhtar Dernekleri Başkanı, vatandaşlardan gelen tebligatları zamanında almaları konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor. Bu tebligatlar arasında, cezai işlemlerden tutun, önemli hukuki ve idari bildirimler bulunuyor. Vatandaşların bu konuda daha bilinçli davranmaları, hem kendi haklarını korumaları hem de muhtarlıkların üzerindeki yükü hafifletmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Bolu Merkez'de çözüm bekleyen sorun

Bolu Merkez'deki muhtarlar ve vatandaşlar, posta hizmetlerinde yaşanan bu aksaklıkların bir an önce çözülmesini bekliyor. Muhtarlık ofislerinin tebligat dağıtım merkezi haline gelmesi, hem muhtarların iş yükünü artırıyor hem de vatandaşların önemli bilgilere erişimini zorlaştırıyor. Bu durumun çözümü için ilgili kurumların harekete geçmesi ve daha etkin bir tebligat dağıtım sistemi oluşturulması isteniyor.