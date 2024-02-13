 Sisli havalarda dışarı çıkmayın, kronik hastalıklar için ölümcül riskler var

Edirne'de mevsim normalleri dışında etkili olan yoğun sis, özellikle kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Prof. Dr. Galip Ekuklu, sisli havalarda dışarı çıkmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sis, özellikle kalp, astım, bronşit ve KOAH gibi rahatsızlıkları olan bireyler için daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

Sisli Havalarda Sağlık Riskleri

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, sisli havalarda yaşanabilecek sağlık riskleri hakkında önemli bilgiler veriyor. Sis, hava kirliliği ile birleştiğinde, kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Bu nedenle, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin sisin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları, mümkünse evde kalmaları öneriliyor.

Kronik Hastalıklar ve Sis

Kronik hastalıkları olan bireyler, sisli havalarda dışarı çıktıklarında solunum sayısını artıracak aktivitelerden kaçınmalıdır. Çünkü bu durum, sisin içinde bulunan zararlı partiküllerin daha fazla solunmasına neden olabilir. Prof. Dr. Ekuklu, sisli havalarda dışarı çıkmak zorunda olan bireylerin, aktivitelerini azaltmaları ve mümkünse maske takmaları gerektiğini belirtiyor.

Sis ve Hava Kirliliği

Sis, hava kirliliği ile birleştiğinde, sağlık için daha büyük riskler oluşturuyor. Sisli havalarda, hava kirliliğinin yere daha yakın hale gelmesi ve solunum yoluyla vücuda daha kolay girmesi mümkün. Bu durum, özellikle hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Prof. Dr. Ekuklu, sisli ve hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmanın ve yoğun egzersizlerden uzak durmanın önemini vurguluyor.

Önlemler ve Tavsiyeler

Prof. Dr. Galip Ekuklu, sisli havalarda alınabilecek önlemler konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak, spor veya aktiviteleri sisin etkili olmadığı saatlere ertelemek, dışarı çıkarken maske kullanmak gibi önlemler, sisli havalarda sağlığını korumak için atılması gereken adımlar arasında yer alıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler ve bebekler bu tavsiyelere daha fazla dikkat etmeli.