Düzce ve Bolu'da deprem tatbikatı

Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi

Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), kentsel arama kurtarma alanında akreditasyon hazırlıkları kapsamında Bolu'da düzenlenen önemli bir tatbikata katılım gösterdi. Deprem senaryoları üzerine kurulu bu tatbikat, Düzce ve Bolu AFAD Müdürlükleri'nin desteği ve koordinasyonunda gerçekleştirildi. Gerçekçi senaryolar altında yapılan bu eğitimle, acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Deprem Senaryosu Gerçeğe Dönüştü

Tatbikat, Bolu'da gerçekleşen varsayımsal bir 7,4 büyüklüğündeki deprem senaryosu etrafında şekillendi. Bu senaryo dahilinde, arama kurtarma ekipleri acil durum haberinin alınmasıyla birlikte hızla toplandı, intikal etti ve operasyon üssünü kurdu. Ekipler, fiziki ve teknik arama, enkaza giriş yöntemleri ve ilkyardım gibi kritik süreçleri, AFAD standartlarına uygun bir şekilde başarıyla gerçekleştirdi.

Eğitim ve Koordinasyon

Tatbikata, 11 araç ve 40 gönüllü katıldı. Bu geniş katılım, tatbikatın gerçeğe yakın koşullarda icra edilmesini sağladı. Kapsamlı eğitim ve koordinasyon çalışmaları sayesinde ekipler, olası bir deprem anında hızlı ve etkili müdahale edebilmenin yanı sıra, enkaz altındaki hayatları kurtarma konusunda önemli deneyimler kazandı.

Başarıyla Tamamlanan Tatbikat

Bu tatbikat, ekiplerin aldığı tam notla başarıyla sonuçlandı. DAKE ve ilgili AFAD müdürlükleri, gerçekleştirdikleri bu tatbikatla, afetlere müdahale konusunda hazırlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda, afet yönetimi ve kurtarma çalışmalarında yer alan tüm gönüllülerin eğitim ve koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı.