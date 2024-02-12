Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor

Online Öfke Terapisiyle Yeni Bir Sayfa
37 yaşındaki başarılı oyuncu, "Son 5 aydır düzenli olarak terapi görüyorum. Haftada bir terapiye gidiyorum ve bazen setteki yemek aralarını bile bu önemli süreç için ayırıyorum" dedi. Özpirinçci, terapi seanslarını dizi setinin karavanında gerçekleştirdiğini ve bu süreçte karavanın kapısına "terapideyim, lütfen rahatsız etmeyin" yazılı bir not yapıştırdığını belirtti.
Kendi Öfkesiyle Yüzleşme
Özpirinçci, aldığı terapi sonrasında kendi öfkesiyle yüzleşmeye başladığını ve bu durumun onu korkuttuğunu ifade etti. "Kendi öfkemden korkmaya başladım çünkü onu tanımaya ve görmeye başladım. Şu anda onu doğru yönetmeye çalışıyorum" diyerek, terapinin kişisel gelişimine katkısını vurguladı.
Aile Hayatı ve Mesleki Başarılar
Özge Özpirinçci, aynı zamanda Burak Yamantürk ile olan evliliğinden 2 yaşında Mercan adında bir kız çocuğuna sahip. Mesleki başarılarının yanı sıra, kişisel hayatında da dengeli ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için terapiye başvurmuş durumda.
Oyuncunun bu adımı, özellikle yoğun çalışma temposuna sahip kişiler için bir ilham kaynağı olabilir. Özpirinçci'nin terapiye olan bu olumlu yaklaşımı, pek çok kişiye öfke yönetimi ve kişisel gelişim konularında yol gösterici olacak gibi duruyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.