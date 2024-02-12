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Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yoğun çalışma temposu içinde sağlığını ihmal etmiyor. 'Sandık Kokusu' dizisinin başrolünde yer alan Özpirinçci, son zamanlarda online öfke terapisi aldığını açıkladı. Yakın arkadaşı İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Özpirinçci, dizi setlerindeki yoğunlukla başa çıkmanın yollarını ve terapiye olan yolculuğunu anlattı.

Esra Perçin
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Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor mask
Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor
Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor
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Online Öfke Terapisiyle Yeni Bir Sayfa

37 yaşındaki başarılı oyuncu, "Son 5 aydır düzenli olarak terapi görüyorum. Haftada bir terapiye gidiyorum ve bazen setteki yemek aralarını bile bu önemli süreç için ayırıyorum" dedi. Özpirinçci, terapi seanslarını dizi setinin karavanında gerçekleştirdiğini ve bu süreçte karavanın kapısına "terapideyim, lütfen rahatsız etmeyin" yazılı bir not yapıştırdığını belirtti.

Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor

Kendi Öfkesiyle Yüzleşme

Özpirinçci, aldığı terapi sonrasında kendi öfkesiyle yüzleşmeye başladığını ve bu durumun onu korkuttuğunu ifade etti. "Kendi öfkemden korkmaya başladım çünkü onu tanımaya ve görmeye başladım. Şu anda onu doğru yönetmeye çalışıyorum" diyerek, terapinin kişisel gelişimine katkısını vurguladı.

Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor

Aile Hayatı ve Mesleki Başarılar

Özge Özpirinçci, aynı zamanda Burak Yamantürk ile olan evliliğinden 2 yaşında Mercan adında bir kız çocuğuna sahip. Mesleki başarılarının yanı sıra, kişisel hayatında da dengeli ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için terapiye başvurmuş durumda.Özge Özpirinçci, öfke kontrolü için terapi görüyor

Oyuncunun bu adımı, özellikle yoğun çalışma temposuna sahip kişiler için bir ilham kaynağı olabilir. Özpirinçci'nin terapiye olan bu olumlu yaklaşımı, pek çok kişiye öfke yönetimi ve kişisel gelişim konularında yol gösterici olacak gibi duruyor.

# aile, dizi

12 Şub 2024 - 17:27 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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