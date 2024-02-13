13 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 13 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 13 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ - Muhasebe Elemanı

ÖZ__PRES MA KİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SAN.A.Ş. - Servis Elemanı(Garson)

İTİMAT NAKLİYE İNŞ.OTOM.DERİCİLİK KUYUM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - Yönetici (Perakende Ticaret)