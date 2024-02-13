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Bolu vefat edenler.. 13 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 13 Şubat 2024 Bugün 1 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 13 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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AYŞE ACAR

Merhum Mustafa ACAR’ın eşi, Ayşe YILMAZ, Hayriye DÜCCAR, Nigar KAVAS, Durmuş, Satılmış, Havva ve İmran ACAR’ın anneleri;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Kıbrısçık Belen Köyü Çukur Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

Saat 14:00 da Aktaş Camii önünden otobüs kaldırılacaktır.

13 Şub 2024 - 09:53 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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