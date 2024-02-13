Göl kenarında bulunan cansız bedenin sırrı!

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

İlyas Aslan, 8 Şubat Perşembe günü, Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı, doğa ile iç içe bir köy olan Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde yer alan ikinci evine geldi. Aslan, gece evden ayrıldı ve ardından kendisinden haber alınamadı. Endişelenen ailesi, sosyal medya üzerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Bulgu ve Otopsi Raporu

Arama çalışmaları, İlyas Aslan'ın cansız bedeninin Sünnet Gölü'nün kıyısında bulunmasıyla sonuçlandı. Olay yeri incelemelerinin ardından Aslan'ın cesedi, detaylı bir otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi sonuçları, Aslan'ın cinayete kurban gitmediğini ortaya koydu. Bulgular, Aslan'ın göl kenarında düşerek kafasını taşa çarptığı ve bu sonucunda bayıldığı, ardından göle düşerek hayatını kaybettiğini gösterdi.

Toplum ve Aile İçin Son Görev

Otopsinin tamamlanması ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından, İlyas Aslan'ın naaşı ailesine teslim edildi. Aslan'ın cenazesi, büyük bir katılımla, Sünnet köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Bu acı olay, beklenmedik bir şekilde son bulan bir hayatı ve ardında bıraktığı soruları gündeme getirdi.