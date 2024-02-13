Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi

Kerem Yavaş, maçın önemine dikkat çekerek, ligin son dönemine girildiğini ve her galibiyetin kritik önem taşıdığını vurguladı. "Son sürece doğru gidiyoruz. Artık 12 haftalık bir süreç," diyerek, hem play-off iddiasındaki takımların hem de küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerin ligi daha da zor bir hale getireceğini belirtti. Eyüpspor'un bu maçtaki galibiyetinin, bu zorlu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençlerbirliği'ne karşı taktik üstünlük

Gençlerbirliği'nin tecrübeli kadrosu ve direkt hücum anlayışı karşısında Eyüpspor'un stratejisi başarıyla uygulandı. Yavaş, rakibin oyun stilini detaylı bir şekilde analiz ederek, oyuncularına bu bilgileri aktardıklarını ve maç planlarını buna göre hazırladıklarını anlattı. İlk yarıda tamamen oyuna hakim olan ve skoru elde eden Eyüpspor'un, ikinci yarıda biraz daha savunmaya çekildiği görüldü.

İkinci yarıda stratejik değişiklikler

Maçın ikinci yarısında Eyüpspor'un skoru koruma çabası ve Gençlerbirliği'nin oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışması dikkat çekti. Yavaş, bu süreçte yapılan taktik değişikliklerden ve oyuncu değişikliklerinden bahsederek, takımın bu değişikliklere iyi reaksiyon verdiğini ve son dakikalarda rakibin baskısına rağmen skoru korumayı başardıklarını belirtti.

Geleceğe bakış

Kerem Yavaş, kazanılan bu önemli maçın ardından takımının moralinin yüksek olduğunu ve ligin geri kalanında da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Gençlerbirliği'ni iyi bir mücadele sergiledikleri için tebrik ederek, onlara da ligin kalanında başarılar diledi.