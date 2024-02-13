- Spor

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi

İstanbul'un futbol sahnesinde önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında, Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.  Maçın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında takımının performansı ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi mask
Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi
Haber albümü için resme tıklayın

Kerem Yavaş, maçın önemine dikkat çekerek, ligin son dönemine girildiğini ve her galibiyetin kritik önem taşıdığını vurguladı. "Son sürece doğru gidiyoruz. Artık 12 haftalık bir süreç," diyerek, hem play-off iddiasındaki takımların hem de küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerin ligi daha da zor bir hale getireceğini belirtti. Eyüpspor'un bu maçtaki galibiyetinin, bu zorlu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi

Gençlerbirliği'ne karşı taktik üstünlük

Gençlerbirliği'nin tecrübeli kadrosu ve direkt hücum anlayışı karşısında Eyüpspor'un stratejisi başarıyla uygulandı. Yavaş, rakibin oyun stilini detaylı bir şekilde analiz ederek, oyuncularına bu bilgileri aktardıklarını ve maç planlarını buna göre hazırladıklarını anlattı. İlk yarıda tamamen oyuna hakim olan ve skoru elde eden Eyüpspor'un, ikinci yarıda biraz daha savunmaya çekildiği görüldü.

İkinci yarıda stratejik değişiklikler

Maçın ikinci yarısında Eyüpspor'un skoru koruma çabası ve Gençlerbirliği'nin oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışması dikkat çekti. Yavaş, bu süreçte yapılan taktik değişikliklerden ve oyuncu değişikliklerinden bahsederek, takımın bu değişikliklere iyi reaksiyon verdiğini ve son dakikalarda rakibin baskısına rağmen skoru korumayı başardıklarını belirtti.

Geleceğe bakış

Kerem Yavaş, kazanılan bu önemli maçın ardından takımının moralinin yüksek olduğunu ve ligin geri kalanında da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Gençlerbirliği'ni iyi bir mücadele sergiledikleri için tebrik ederek, onlara da ligin kalanında başarılar diledi.

13 Şub 2024 - 09:57 İstanbul/ Eyüp- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL