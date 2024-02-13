Eyüpspor, Gençlerbirliği karşısında liderliğini pekiştirdi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında kıyasıya bir mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşma, nefes kesen anlara ve futbolun inceliklerine sahne oldu. Maçın başından sonuna kadar her iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele etti.

Maçın dönüm noktaları

Karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren heyecan verici anlara ev sahipliği yaptı. 6. dakikada Jimmy Durmaz'ın serbest vuruşundan sonra Amilton'un kafa vuruşu kaleci Berke Özer tarafından kurtarıldı ve oyun tekrar hareketlendi. 12. dakikada Caner Erkin'in mükemmel ortasına Ampem'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı, gol sevincini erteledi.

Bruno sahneye çıkıyor

18. dakikada sahneye Bruno çıktı. Murat Uçar'ın pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Ampem, topu Bruno'ya çevirdi. Bruno, penaltı noktası üzerinden yaptığı yerden vuruşla topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda artan tempo

İkinci yarıda her iki takım da skoru değiştirmek için çaba sarf etti. 49. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla Fredy'nin yaptığı vuruş, kaleci Ertuğrul Çetin'in müdahalesiyle kornere çıktı. 60. dakikada Fredy'nin pasıyla Ampem'in şutu üstten dışarı çıktı. Maçın son anlarında, 90+2. dakikada Amilton'un kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi ve maç 1-0 Eyüpspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş oldu.

Eyüpspor’un kadrosu: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Bekir Yılmaz dk. 46), Ampem (Melih Bostan dk. 81), Fredy (Tugay Kacar dk. 88), Recep Niyaz (Uğur Demirok dk. 89), Regattin, Bruno (Thuram dk. 81)

Gençlerbirliği’nin kadrosu: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Melih Bostan dk. 73), Alperen Babacan, Wu Shaocong, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Akabueze dk. 46 (Elias Durmaz dk. 82)), Jimmy Durmaz (Oltan Karakullukçu dk. 89), Yasin Güreler, Amilton, Kayode (Buğra Çağıran dk. 46), Yatabare

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Eyüpspor’un galibiyet golünü Bruno (dk. 18) kaydetti. Karşılaşmanın sarı kartlarını Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Ensar Kemaloğlu, Yasin Güreler (Gençlerbirliği) gördü.