Altay, Erzurumspor FK karşısında 3 maçlık kötü gidişata son verdi

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahne alan Altay, karşı karşıya geldiği Erzurumspor FK ile golsüz beraberlikle sahadan ayrılarak, son üç maçta yaşanan savunma zaaflarına son verdi.

Defans hattında kritik değişiklik

Özellikle zorlu bir dönemden geçen ve ara transferde önemli oyuncularını kaybeden siyah-beyazlı ekip, İbrahim Öztürk ve Efe Sarıkaya gibi kritik savunma oyuncularının ayrılıklarının ardından defans hattında Kuban ve Sefa ikilisine şans verdi. Bu değişiklik, sonucunda kalesini Erzurumspor karşısında gole kapatmayı başararak olumlu bir adım attı.

Zorlu seriyi sonlandıran performans

Altay, önceki maçlarda Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe gibi takımlar karşısında toplam 8 gol yiyerek zorlu bir dönemden geçti. Bu seriyi sonlandırmak için savunma hattına odaklanan İzmir temsilcisi, Erzurumspor FK ile yapılan mücadelede kalesini başarıyla korudu ve önemli bir moral kazandı.

Ligdeki gol yeme sorunu ve istatistikler

Bu sezon 22 maçta sadece 5 kez gol yemeden sahadan ayrılan Altay, kalesinde gördüğü 44 golle Giresunspor ile birlikte Trendyol 1. Lig’de en fazla gol yiyen takımlardan biri olma konumunu koruyor. Bu istatistik, takımın savunma hattında yaşadığı sorunları ve bu sorunları aşma yolunda attığı adımları gözler önüne seriyor.