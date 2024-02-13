2024 yılı ikinci dönem ücretli öğretmenlik başvuru rehberi

2024 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere üniversite mezunlarına sunduğu bu fırsat, eğitim alanında değerli bir deneyim sunuyor. İşte başvuru sürecine dair tüm detaylar.

Ücretli öğretmenlik başvuru süreci nasıl?

Ücretli öğretmenlik için başvurular, e-Devlet platformu üzerinden alınacak. Adaylar, "Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" bölümüne erişim sağlayarak gerekli adımları takip edecekler. Başvuru süreci ve tarihleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvime göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru için gerekli şartlar neler?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

TCK'nın 53. maddesi kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı bir işte çalışmıyor olmak.

Başvuru için gerekli belgeler neler?

Başvuru sürecinde adayların sunması gereken belgeler arasında şunlar yer alır:

Dilekçe,

Mezuniyet belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Var ise formasyon belgesi,

Sabıka kaydı (e-Devlet üzerinden temin edilebilir),

Sağlık raporu,

Bir adet vesikalık fotoğraf,

Var ise diğer sertifikalar ve KPSS sonuç belgesi,

Askerlik durum belgesi.

Başvuru tarihleri ve ilanlar ne zaman?

Başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri, ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacaktır. Adayların, başvuru yapmadan önce bu bilgileri detaylı bir şekilde incelemeleri önerilir.