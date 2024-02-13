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Çekmeköy'de Hayvanat Bahçesi'nde Ayı Silva'nın 5. yaş günü kutlaması herkesi büyüledi!

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde, dramatik bir kurtuluş hikayesine sahip Ayı Silva'nın 5. yaş günü, renkli süslemeler ve lezzetli bir pasta ile kutlandı. Ziyaretçiler, Silva'nın bu özel gününde yaşadığı mutluluğa ortak oldu.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Çekmeköy'de Hayvanat Bahçesi'nde Ayı Silva'nın 5. yaş günü kutlaması herkesi büyüledi! mask
Çekmeköy'de Hayvanat Bahçesi'nde Ayı Silva'nın 5. yaş günü kutlaması herkesi büyüledi!
Çekmeköy'de Hayvanat Bahçesi'nde Ayı Silva'nın 5. yaş günü kutlaması herkesi büyüledi!
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir hayvanat bahçesi, sevimli sakinlerinden biri olan Ayı Silva'nın 5. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Silva için düzenlenen bu özel etkinlik, hayvanat bahçesini ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü.

Çekmeköy'de Hayvanat Bahçesi'nde Ayı Silva'nın 5. yaş günü kutlaması herkesi büyüledi!

Silva'nın Hayatta Kalma Mücadelesi ve Mutlu Sonu

Silva, 2019 yılında dünyaya geldiğinde sadece 380 gram ağırlığındaydı. Henüz yedi aylıkken annesi tarafından terk edilme riskiyle karşı karşıya kalan Silva, hayvanat bahçesi çalışanları tarafından zamanında müdahale ile kurtarıldı. Bu küçük mucize, o günden bu yana Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyor.

Çekmeköy'de Hayvanat Bahçesi'nde Ayı Silva'nın 5. yaş günü kutlaması herkesi büyüledi!

Kutlama Anları ve Ziyaretçilerin Coşkusu

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Silva'nın 5. yaş gününü kutlamak için özel bir alan hazırladı. Alan, renkli balonlar ve "İyi ki Doğdun" yazıları ile süslendi. Silva'nın pasta ile olan mutlu anları, ziyaretçiler tarafından heyecanla izlendi ve bu özel anlar fotoğraf ve video olarak ölümsüzleştirildi. Silva'nın doğum günü pastasını yemesi, kutlamaya katılan herkes için unutulmaz bir an oldu.Çekmeköy'de Hayvanat Bahçesi'nde Ayı Silva'nın 5. yaş günü kutlaması herkesi büyüledi!
# ziyaret, istanbul

13 Şub 2024 - 11:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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