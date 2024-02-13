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Göztepe'nin yeni yıldızı Romulo Cardoso, Bandırmaspor maçında parladı

Göztepe'nin yeni transferi Romulo Cardoso, Bandırmaspor maçında 1 gol, 1 asist yaparak takımına galibiyet getirdi. İlk maçında parlayan Cardoso, Göztepe'nin golcü arayışına son verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Göztepe'nin yeni yıldızı Romulo Cardoso, Bandırmaspor maçında parladı mask
Göztepe'nin yeni yıldızı Romulo Cardoso, Bandırmaspor maçında parladı
Göztepe'nin yeni yıldızı Romulo Cardoso, Bandırmaspor maçında parladı
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Göztepe Spor Kulübü, Trendyol 1. Lig'deki mücadelesinde forvet hattına yaptığı önemli bir takviye ile gündemde. Ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense'den 22 yaşındaki yetenekli golcü Romulo Cardoso'yu kadrosuna katan İzmir ekibi, bu transferin meyvelerini çok geçmeden toplamaya başladı.

Göztepe'nin yeni yıldızı Romulo Cardoso, Bandırmaspor maçında parladı

Transferin ardından ilk maçtan gol ve asist

Romulo Cardoso, Göztepe formasıyla çıktığı ilk maçında Bandırmaspor karşısında sahneye çıktı. Maçın 63. dakikasında oyuna dahil olan genç oyuncu, dakikalar 64'ü gösterirken Yalçın Kayan'ın attığı golün asistini yaparak takımına değerli bir katkı sağladı. Maçın sonlarına doğru, tam 90+1. dakikada ise Cardoso, kendi golünü atarak Göztepe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta parlayan yıldız oldu.

Göztepe'nin yeni yıldızı Romulo Cardoso, Bandırmaspor maçında parladı

İzmir ekibinin golcü arayışına son

Sezon boyunca forvet hattında istediği verimi alamayan Göztepe, Mame Diouf ve Kubilay Kanatsızkuş gibi isimlerden beklediği katkıyı bulamamıştı. Bu durum, ara transfer döneminde bir golcü arayışını zorunlu kılmıştı. Romulo Cardoso'nun bu çarpıcı performansı, Göztepe'nin bu hamlesinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.

Cardoso'nun iz bırakan performansı

Göztepe'nin Bandırmaspor karşısındaki mücadelesi, Cardoso'nun oyuna girişi ve ardından gelen gol ve asist ile yeni bir boyut kazandı. Brezilyalı oyuncunun etkileyici performansı, takımına zorlu deplasmandan 3 puanla dönme fırsatı verdi. Göztepe'nin yeni golcüsü, ilk maçından itibaren sarı-kırmızılı taraftarlara umut verdi.

 

 

 

 

# göztepe, izmir, spor

13 Şub 2024 - 10:51 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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