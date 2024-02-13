Sağlıklı nefesler için el ele

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi, tütünle mücadelede farkındalığı artırmak ve sigarayı bırakma teşviklerini güçlendirmek amacıyla, Sigarayı Bırakma Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Tütün kontrol çalışmalarının önemine dikkat çekmek ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin zararlarına karşı bilinç oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Düzce'nin merkezindeki bir alışveriş merkezinde yoğun ilgi gördü.

Çocuklar ve Yetişkinler İçin Eğitici Faaliyetler

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesine yönelik düzenlenen etkinliklerde, hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli aktiviteler sunuldu. Akciğer maskotunun da yer aldığı etkinlikte, "Sağlıklı bir akciğer için el ele" sloganıyla yüz boyama, el baskısı ve resim boyama gibi çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici faaliyetler düzenlendi. Bu aktiviteler, tütün ürünlerinin zararlarına dair mesajları sanat yoluyla çocuklara aktarmayı amaçladı.

Tütünün Zararlarına Dair Bilgilendirme ve Danışmanlık

Etkinlik kapsamında, ziyaretçilere tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi verilerek, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik destek hizmetlerinin tanıtımı yapıldı. Stant görevlileri tarafından karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirilerek, ziyaretçilere sigaranın vücuda verdiği zararlar konusunda somut veriler sunuldu.

Toplumsal Sağlık İçin Ortak Mücadele

Bu önemli etkinlik, Düzce'de toplumsal sağlığın korunması ve tütünle mücadelede bilinç düzeyinin artırılması açısından büyük bir adım oldu. Tütün kullanımının zararları konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme ve sigarayı bırakma yolunda teşvik etme amacı güden etkinlik, özellikle çocuklar başta olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesinden ilgi gördü.