Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta

Mahalleli Sokağa Döküldü, Eylem Başladı

Kazanın hemen ardından, olay yerine yakın mahalle sakinleri, yaşananlara tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişilik kalabalık, güzergah üzerinden geçen araçlara taşlı ve sopalı saldırılarda bulunarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgedeki gerilim saatlerce devam etti.

Yetkililerin Müdahalesi ve Yatıştırma Çabaları

Olay yerine ulaşan Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Gerilimin yükseldiği anlarda, emniyet müdürünün kalabalığı teskin etme çabaları sonuç verdi. Vali Aslan'ın bölgeye gelmesiyle birlikte, mahalle sakinlerine sinyalizasyon çalışması ve kasis yapılacağı taahhüdünde bulunuldu.

Alınacak Tedbirler ve Soruşturma

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, bölgede yaşananlar, trafik güvenliğine yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Valilik ve emniyet müdürlüğü, olayın tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını açıkladı.