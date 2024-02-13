- Asayiş

Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta

Düzce'de bir kaza sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü, 5 kişi yaralandı. Vali ve Emniyet Müdürü'nün çabalarıyla gerilim sona erdi. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta mask
Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta
Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta
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Mahalleli Sokağa Döküldü, Eylem Başladı

Kazanın hemen ardından, olay yerine yakın mahalle sakinleri, yaşananlara tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişilik kalabalık, güzergah üzerinden geçen araçlara taşlı ve sopalı saldırılarda bulunarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgedeki gerilim saatlerce devam etti.

Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta

Yetkililerin Müdahalesi ve Yatıştırma Çabaları

Olay yerine ulaşan Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Gerilimin yükseldiği anlarda, emniyet müdürünün kalabalığı teskin etme çabaları sonuç verdi. Vali Aslan'ın bölgeye gelmesiyle birlikte, mahalle sakinlerine sinyalizasyon çalışması ve kasis yapılacağı taahhüdünde bulunuldu. Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta

Alınacak Tedbirler ve Soruşturma

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, bölgede yaşananlar, trafik güvenliğine yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Valilik ve emniyet müdürlüğü, olayın tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını açıkladı.Kaza sonrası gergin anlar! 5 yaralı, mahalle ayakta

# düzce, tepki, trafik, polis

13 Şub 2024 - 11:00 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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