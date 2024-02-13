Trafik dedektifleri projesi farkındalık yaratıyor

Eğitimle Güvenli Gelecek

Geçtiğimiz yıl boyunca, Düzce'nin dört bir yanında yer alan okullarda 10 bin 208 öğrenci, bu projenin katılımcısı oldu. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu eğitimler, öğrencilere genel trafik kuralları hakkında temel bilgiler sunmayı amaçlıyor. 2024 yılına hızlı bir başlangıç yapan ekip, Ocak ayında 960 öğrenciye daha ulaşarak bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

Toplumda Bilinçlendirme Çabaları

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, sadece gençlere yönelik değil, genel olarak toplumun huzur ve güvenliğini sağlama konusunda da aktif rol alıyor. Çarşı ve pazar yerlerinde düzenlenen bilgilendirme etkinlikleriyle dolandırıcılık, bisiklet hırsızlığı ve KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) gibi önemli konularda vatandaşları bilgilendiriyor.

Pratik Eğitimle Desteklenen Teorik Bilgi

Trafik Dedektifleri Projesi, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da büyük önem veriyor. Çocuklar, özel olarak tasarlanmış trafik pistlerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler sayesinde, öğrendikleri kuralları pekiştirme fırsatı buluyor. Bu interaktif eğitimler, çocukların trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırırken, eğlenerek öğrenmelerini de sağlıyor.

Trafik Güvenliğinde Yeni Bir Sayfa

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı Trafik Dedektifleri Projesi, trafik güvenliğine dair toplumsal farkındalığı artırma konusunda yeni bir sayfa açıyor. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla öne çıkan bu proje, hem çocukların hem de genel toplumun trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunuyor.