Otomobil motosikleti biçti, 1 kişi yaralandı

Trafik Kazasının Detayları

Edinilen bilgilere göre, Cengiz K. yönetimindeki 81 BC 458 plakalı Tofaş marka otomobil, bir ara sokaktan Hamidiye Mahallesi'nin işlek caddesine çıkmaya çalışırken, Tunahan Y. idaresindeki 81 ACP 309 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tunahan Y., kontrolünü kaybederek yola savruldu.

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatarak, olası sebepler üzerinde duruyorlar.

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu kaza, özellikle şehir içi yollarda araç sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ara sokaklardan ana yollara çıkış sırasında gözden kaçırılan motosikletler ve bisikletler, ciddi kazalara sebep olabiliyor. Uzmanlar, hem araç sürücülerine hem de motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına daha fazla dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuyor.