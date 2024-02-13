- Asayiş

Otomobil motosikleti biçti, 1 kişi yaralandı

Düzce, Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Cengiz K. yönetimindeki otomobil, Tunahan Y.'nin motosikletiyle çarpıştı. Acil ekipler müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil motosikleti biçti, 1 kişi yaralandı mask
Otomobil motosikleti biçti, 1 kişi yaralandı
Otomobil motosikleti biçti, 1 kişi yaralandı
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Trafik Kazasının Detayları

Edinilen bilgilere göre, Cengiz K. yönetimindeki 81 BC 458 plakalı Tofaş marka otomobil, bir ara sokaktan Hamidiye Mahallesi'nin işlek caddesine çıkmaya çalışırken, Tunahan Y. idaresindeki 81 ACP 309 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tunahan Y., kontrolünü kaybederek yola savruldu.

Otomobil motosikleti biçti, 1 kişi yaralandı

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatarak, olası sebepler üzerinde duruyorlar.Otomobil motosikleti biçti, 1 kişi yaralandı

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu kaza, özellikle şehir içi yollarda araç sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ara sokaklardan ana yollara çıkış sırasında gözden kaçırılan motosikletler ve bisikletler, ciddi kazalara sebep olabiliyor. Uzmanlar, hem araç sürücülerine hem de motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına daha fazla dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuyor.
# tedavi, otomobil, trafik, araç, polis, kaza

13 Şub 2024 - 11:08 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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