13 Şub 2024 - 13:30- Gündem G:

2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!

2024 Değerli Konut Vergisi için beyan süresi devam ediyor. 9.967.000 TL üzeri konut sahipleri, 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi şartı bulunuyor. Haberimizde verginin kapsamı, eleştirileri ve neden kaldırılması gerektiği hakkında geniş çaplı bilgi bulunuyor

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor! mask
2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!
2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!
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Türkiye'de lüks konut sahiplerinin dikkatine! Değerli Konut Vergisi beyan süreci devam ediyor ve son teslim tarihi 20 Şubat 2024. Bu vergi, belli bir değerin üzerindeki konutlar için geçerli olup, mülk sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İşte bu süreçle ilgili detaylar ve verginin geleceği üzerine bazı düşünceler.

2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!

Değerli Konut Vergisi Kimleri Kapsıyor?

2023 yılı itibarıyla, bina vergi değeri 9.967.000 TL ve üzerinde olan meskenler için Değerli Konut Vergisi beyanında bulunulması gerekiyor. Bu kapsamda, tek konuta sahip olanlar hariç, belirtilen değeri aşan konut sahipleri beyanname vermekle yükümlü.

2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!

Beyan ve Ödeme Süreci

Değerli Konut Vergisi, mülkün bina vergi değerine göre hesaplanıyor. Beyanname, 20 Şubat 2024 tarihine kadar verilmeli ve tahakkuk eden vergi, şubat ve ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenmelidir. Mükellefler, beyannamelerini ilgili belgelerle birlikte taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine sunmalıdır.

2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!

Verginin Eleştirileri ve Geleceği

Değerli Konut Vergisi, uygulamaya konulduğu günden bu yana çeşitli eleştirilere maruz kaldı. İlk üç yılda elde edilen toplam tahsilat miktarı ve mükellef sayısının düşüklüğü, verginin etkinliği üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Eleştiriler, ayrıca verginin maliyeti ve teknik hataları içermesi gibi konuları da kapsıyor.

2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!

Kaldırılması Gereken Bir Vergi mi?

Değerli Konut Vergisi'nin maliyeti, tahsilat zorlukları ve düşük etkinliği göz önünde bulundurulduğunda, bu verginin kaldırılması yönünde güçlü argümanlar bulunuyor. Vergilendirme sisteminin basitleştirilmesi ve mükellefler üzerindeki yükün hafifletilmesi gerektiği vurgulanıyor.

2024 değerli konut vergisi beyanname süresinde son gün yaklaşıyor!

# vergi

13 Şub 2024 - 13:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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