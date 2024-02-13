Patpat kazası faciaya neden oldu!

Patpatın Kontrolü Kaybedildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Kale Mahallesi, bir tarım aracının yol açtığı ölümcül kazaya sahne oldu. Söz konusu kaza, Cemal Çakmaklı'nın kullandığı tahta yüklü patpatın beklenmedik bir şekilde kontrolünün kaybedilmesiyle gerçekleşti.

Acı Son: Cemal Çakmaklı Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kaza anında patpatın kontrolünü kaybeden Cemal Çakmaklı, aracın devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, hem Çakmaklı'nın ailesini hem de Gümeli beldesinin sakinlerini derinden sarstı. Kazanın ardından yapılan incelemeler neticesinde, Çakmaklı'nın cesedi otopsi işlemleri için Alaplı Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Topluluk Yasta: Gümeli Beldesi Sarsıldı

Cemal Çakmaklı'nın trajik ölümü, Gümeli beldesinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Yerel topluluk, bu acı kaybın ardından yas tutuyor. Olay, tarım toplulukları arasında güvenlik önlemlerinin önemini ve patpat gibi tarım araçlarının kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususları bir kez daha gündeme getirdi.