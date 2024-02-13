Alkol ve uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor!

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Zonguldak'ta Kumar ve Alkol Baskını: Kıraathaneye Operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Karadeniz Ereğli ilçesinde kumar ve alkol tüketimi ihbarı üzerine bir kıraathaneye düzenlediği baskınla yasa dışı faaliyetlere son verdi. Asayiş ekiplerinin titizlikle yürüttüğü denetimler sonucu, kıraathanede alkol tüketimi ve kumar oynanması faaliyetleri kesin delillerle tespit edildi.





Olay yerinde bulunan iskambil kartları ve 980 Türk Lirası tutarında nakit paraya el konulurken, suçüstü yakalanan 6 kişiye idari cezalar uygulandı. Kıraathane işletmecisine ise adli işlem başlatıldı. Zonguldak Jandarma Komutanlığı, bölgede asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla denetimlerin yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Zonguldak Narkotik Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlediği kapsamlı narkotik operasyonları, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir başarıya imza attı. İl Merkezi, Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçelerini kapsayan operasyonlarda, 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon neticesinde, 15 gram ölümcül etkili uyuşturucu madde, 86 adet uyuşturucu hap, hassas teraziler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.G isimli şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlılıkla operasyonlara devam edeceğini bildirdi.

Bu operasyonlar, Zonguldak'ta suç ve suçluyla mücadelede etkin bir yaklaşım sergilendiğini göstermekte, bölgede güvenlik güçlerinin huzur ve asayişin sağlanması yönünde kararlı adımlar attığını ortaya koymaktadır.