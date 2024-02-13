Alkol ve uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor!

Zonguldak'ta Kumar ve Alkol Baskını: Kıraathaneye Operasyon
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Karadeniz Ereğli ilçesinde kumar ve alkol tüketimi ihbarı üzerine bir kıraathaneye düzenlediği baskınla yasa dışı faaliyetlere son verdi. Asayiş ekiplerinin titizlikle yürüttüğü denetimler sonucu, kıraathanede alkol tüketimi ve kumar oynanması faaliyetleri kesin delillerle tespit edildi.
Olay yerinde bulunan iskambil kartları ve 980 Türk Lirası tutarında nakit paraya el konulurken, suçüstü yakalanan 6 kişiye idari cezalar uygulandı. Kıraathane işletmecisine ise adli işlem başlatıldı. Zonguldak Jandarma Komutanlığı, bölgede asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla denetimlerin yoğunlaştırılacağını duyurdu.
Zonguldak Narkotik Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlediği kapsamlı narkotik operasyonları, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir başarıya imza attı. İl Merkezi, Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçelerini kapsayan operasyonlarda, 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon neticesinde, 15 gram ölümcül etkili uyuşturucu madde, 86 adet uyuşturucu hap, hassas teraziler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.G isimli şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlılıkla operasyonlara devam edeceğini bildirdi.
Bu operasyonlar, Zonguldak'ta suç ve suçluyla mücadelede etkin bir yaklaşım sergilendiğini göstermekte, bölgede güvenlik güçlerinin huzur ve asayişin sağlanması yönünde kararlı adımlar attığını ortaya koymaktadır.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.