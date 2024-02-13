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Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de!

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım attı. Stoilov'un etkileyici performansı ve taraftar desteğinin gücüyle ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de! mask
Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de!
Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de!
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Göztepe, Trendyol 1. Lig’de mücadelesine devam ederken, Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım daha attı. 22. haftada Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, rakipleri arasında farkını ortaya koydu ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de!

Göztepe sahadan zaferle ayrılıyor

Göztepe'nin Bandırmaspor karşısındaki mücadelesi, ilk yarının golsüz sona ermesine rağmen, ikinci yarıda aldığı ivmeyle dikkat çekti. 64. dakikada Yalçın Kayan'ın ve 90. dakikada Romulo'nun kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazanan Göztepe, ligdeki puanını 45'e yükseltti.

Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de!

Kocaelispor’a Boluspor engeli

Kocaelispor'un aynı hafta puan kaybetmesiyle, Göztepe ikincilik pozisyonunu daha da sağlamlaştırdı ve Süper Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de!

Stoilov'dan iz bırakan performans

Göztepe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturan Stanimir Stoilov, göreve geldiği günden bu yana takımın performansında büyük bir değişim yarattı. Radomir Kokovic'in ardından takımın başına geçen Stoilov, ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle müthiş bir istatistik sergiledi. Toplamda 30 puanın 25'ini toplayan tecrübeli çalıştırıcı, takımın Süper Lig yolundaki inancını ve motivasyonunu artırdı.

Göztepe'nin gözü kulağı Süper Lig’de!

Taraftar ve takım birlikteliğinin gücü

Stoilov, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, taraftarların desteğinin önemine vurgu yaptı. İç ve dış sahadaki destekler için taraftara teşekkür eden Bulgar teknik direktör, takım ve taraftar birlikteliğinin başarı için kritik olduğunu belirtti. Özellikle kendi stadlarında oynanacak maçlarda futbol kurallarına uyulması çağrısında bulunan Stoilov, sezonun henüz bitmediğini ve takımın taraftar desteğine sonuna kadar ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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13 Şub 2024 - 11:26 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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