 Fındık üreticilerini endişelendiren yalancı bahar ve zirai don tehlikesi

Mudurnu, Göynük ve Taşkesti bölgelerindeki fındık bahçeleri, kış mevsiminin ortasında yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle "yalancı bahar" endişesiyle karşı karşıya. Bu durum, bölgedeki fındık üreticilerini zirai don tehlikesi konusunda alarma geçirdi.

Sanılanın aksine Bolu’da fındık üretiliyor

Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali'nin açıklamalarına göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, fındık verimini ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Fındık bahçelerinde erken açan püsküller ve tozlaşma süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, üreticilerin endişelerini daha da artırıyor. Bolu Sanılanın aksine fındık üretimi yoğun olan illerden biri olarak göze çarpıyor.

Yalancı Baharın Fındık Üzerindeki Etkileri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, fındık bahçelerinde erken bir baharın yaşanmasına neden oluyor. Bu durum, fındık ağaçlarının normalden erken uyanmasına ve çiçek açmasına yol açıyor. Ancak bu erken uyanış, zirai don riskini de beraberinde getiriyor. Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, fındığın soğuk hava koşullarına da ihtiyacı olduğunu ve iklimin bu dengesiz seyrinin verimi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Tozlaşma Sürecinde Yaşanan Sorunlar

Gedikali'ye göre, fındıkta erkek çiçeklerin erken açması ve polen yayılma süresinin kısalması, tozlaşma sürecinde sorunlara yol açıyor. Normal şartlarda ocak ayında gerçekleşmesi gereken tozlaşma, yalancı bahar sebebiyle daha erken dönemlerde başlıyor. Bu durum, döllenme sürecini olumsuz etkileyerek verim düşüklüğüne neden olabiliyor.

Zirai Don Tehlikesi ve Önlemler

Zirai don, fındık üreticileri için en büyük endişelerden biri. Gedikali, fındık yaprak açtıktan sonra yaşanacak herhangi bir soğuk hava dalgasının, eksi 1 derecede bile ciddi zararlara yol açabileceğini ifade ediyor. Özellikle Şubat ayında yaşanan yalancı baharın ardından Mart ayı sonlarına doğru beklenen kar yağışları, zirai don riskini artırıyor. Bu durum, fındık veriminde ciddi kayıplara neden olabilir.

Fındık Üreticilerinin Endişeli Bekleyişi

Fındık üreticileri, geçmişte yaşanan zirai don olaylarının acı tecrübeleriyle bu yıl da endişeli bir bekleyiş içinde. Gedikali'nin belirttiğine göre, zirai don olayları genellikle 4'lü yıllarda meydana geliyor. 1994, 2004 ve 2014 yıllarında yaşanan büyük zirai don olayları, 2024 yılında da benzer bir durumun yaşanabileceği endişesini artırıyor.