- Asayiş

5 dönüm alanda korkunç yangın!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Dereköseler köyü mevkisinde yaşanan örtü yangını, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 5 dönüm araziye zarar veren yangın, bölgede endişe yarattı. Ancak orman ekiplerinin etkin çalışması sayesinde yangın, büyümeden engellendi.

İhlas Haber Ajansı
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5 dönüm alanda korkunç yangın! mask
5 dönüm alanda korkunç yangın!
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Hızlı Müdahale ve Etkin Çözüm

Edinilen bilgilere göre, yangın, Dereköseler köyünde akşam saatlerinde başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, yangına iki arazöz, bir ilk müdahale aracı, dört teknik eleman, altı muhafaza memuru ve on iki yangın işçisi ile müdahale etti. Ekiplerin çabaları sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

5 dönüm alanda korkunç yangın!

Önemli Zarar Önlendi

Yangının meydana geldiği yaklaşık 5 dönüm alanda yapılan incelemelerde, yangının neden olduğu zararın boyutu gözler önüne serildi. Ancak, orman ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı. Bu başarılı müdahale, potansiyel bir çevre felaketinin önüne geçilmesini sağladı.

Bölgede Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Kontrol altına alınan yangın sonrası, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar, yangının yeniden alevlenme ihtimaline karşı önem taşıyor. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.
# zonguldak, orman

13 Şub 2024 - 11:39 Zonguldak- Asayiş

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