 İkinci el otomobil pazarında durgunluk sürüyor: ilgi yüksek, satışlar düşük

İkinci El Oto Pazarında Gözler Alıcıda

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk, pazar günleri kurulan oto pazarlarında kendini göstermeye devam ediyor. Alıcı ve satıcıların yüzleri asık; herkes aynı dertten muzdarip: "Piyasada ilgi var, ama alım yok."

Fiyatlar Yükselişte, Alım Gücü Düşüşte

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ikinci el otomobil fiyatlarında görülen düşüş eğilimi, yeni yılla birlikte yerini yükselişe bıraktı. Ancak bu yükseliş, satışlara olumlu yansımıyor. Pazar yerlerindeki yoğunluk, satışlara dönüşmüyor. Alıcı ve satıcılar, piyasanın durgunluğundan ve fiyatların yüksekliğinden şikayetçi.

Pazar Kalabalığı Aldatıcı

İkinci el oto pazarına umutla gelen Ahmet Yaşar gibi alıcılar, "Piyasa durgun, fiyatlar yüksek. Herkes bakıyor ama alan yok," diye konuşuyor. Satıcılar da benzer şekilde, pazardaki kalabalığın çoğunun gerçek alıcı olmadığını dile getiriyor. Muhammet Deniz, "Pazarda bir yoğunluk var ama bu insanların çoğu sadece fiyatları ve piyasayı görmek için geliyor," şeklinde ekliyor.

Fiyatlar Uçtu, Alıcılar Vazgeçti

İkinci el otomobil fiyatlarının artışı, alıcıların bütçelerini zorluyor. Tevfik Yüksek'in paylaştığı gibi, "320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira gibi astronomik fiyatlar isteniyor. Bu fiyatlarla araç nasıl alınır?" sorusu, piyasadaki genel kanıyı yansıtıyor.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan bu durgunluk, hem alıcıları hem de satıcıları zor bir durumda bırakıyor. Yoğun ilgiye rağmen düşük satış oranları, piyasanın geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.