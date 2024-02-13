Eski Altaylı Deniz Kadah futbolu bırakma noktasına geldiğini açıkladı!

Futbol dünyası, her zaman sürpriz gelişmelere ve duygusal anlara sahne oluyor. Son dönemde, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın deneyimli oyuncusu Deniz Kadah, kariyerinde önemli bir karar aşamasına geldiğini duyurdu. Kadah, futbol hayatına ara verebileceğini açıkladı, bu kararının altında yatan nedenler ise hayatın gerçekleri ve zorlukları.

Ailevi sorunlar kariyer kararlarını etkiliyor

Deniz Kadah'ın açıklamaları, futbolcuların da tıpkı herkes gibi zorlu yaşam mücadeleleri ve ailevi sorunlarla yüzleşebildiğini gözler önüne seriyor. Kadah, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmayı düşündüğünü belirtti.

Kişisel yaşam zorlukları

Bu açıklama, sporcunun sadece sahadaki performansıyla değil, aynı zamanda kişisel yaşamındaki zorluklarla da nasıl başa çıkmaya çalıştığının bir göstergesi.

Altay ve Kadah yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, ara transfer döneminde Deniz Kadah ile yollarını ayırdı. Kadah, bu süreçte kendisine gelen birçok transfer teklifine rağmen, ailevi sorunlar nedeniyle herhangi bir takıma geçiş yapmadığını açıkladı.

Altay ve Kadah’ın arasındaki hukuki süreç

Ayrıca, maddi sıkıntılar nedeniyle kulüpten ayrılan diğer arkadaşlarına başarılar dilediğini belirtti. Kadah, futbolun hayatındaki yerini ve önemini yeniden değerlendirirken, bu süreçte herhangi bir hukuki ya da idari süreç başlatmama kararı aldığını vurguladı.

Kadah’tan teşekkür

Deniz Kadah, bu zorlu süreçte yanında olan herkese teşekkürlerini iletti. Başta kulüp başkanı olmak üzere, teknik ekip, futbolcu arkadaşları ve özellikle de Büyük Altay taraftarlarına minnettarlığını ifade etti.