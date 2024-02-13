13 Şub 2024 - 12:10- Yaşam G:

30 Romantik Sevgililer Günü tırnak modelleri, romantik nail art önerileri

14 Şubat Sevgililer Günü’nün ruhunu ve ambiyansını, tırnağınıza da yansıtmak istiyorsanız; birbirinden güzel ve değişik nail art önerilerini sizler için derledik. Sade seçeneklerden abartılı ve gösterişli modellere; kalpli tırnak modellerinden simli ojelere hepsi haberimizde!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
30 Romantik Sevgililer Günü tırnak modelleri, romantik nail art önerileri mask
Büyütmek için resme tıklayın

14 Şubat’a günler kala, ‘en güzel aksesuarım, tırnaklarım’ diyenler için birbirinden güzel nail art ve oje modellerini sizler için derledik. Birbirinden zarif ve şık gözüken 30 modelin her birinde aklınız kalacak!

İşte sevgililer gününün ruhunu yansıtan o benzersiz nail art modelleri…

Klasik severlerin favorisi: Bordo tırnaklar

Klasik severlerin vazgeçilmezi, Sevgililer Günü için eşsiz bir seçenek olan bordo ojeler, hem 14 Şubat’ın hem de kış aylarının ambiyansını tırnaklarınızda taşımanızı sağlayacak.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katie (@katietaylornailartist)'in paylaştığı bir gönderi

Pembe ve beyazın zarif birleşimi

Saçlarınızdaki ombre etkisini, tırnaklarınıza da taşıyın! Beyazdan pembeye kusursuz geçişi, kalp detayları ile süsleyerek bu özel gün için özel tırnaklarınızın tadını çıkarın.
 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

????? ?????? & ?????? ? (@magnificientnails)'in paylaştığı bir gönderi

Simli tırnakların temiz ve sade görünümü

Simli tırnakların en çok kullanıldığı kış döneminde, bu sade ama gösterişli seçeneği de değerlendirin. Jel tırnakların bu harika görüntüsüne siz de bayılacaksınız.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Clou Boutique (@theclouboutique)'in paylaştığı bir gönderi

Sevgililer Günü ruhunu bu nail art yansıtacak

Kırmızı tırnak kullanmayı seven ancak bu özel gün için yeni bir model denemek isteyenler için, 14 Şubat ruhunu taşıyan bu nail art modeline bayılacaksınız.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Teleki (@thehotblend)'in paylaştığı bir gönderi

Beyaz sevenleri ufak dokunuş yapmaya davet ediyoruz

Beyaz ojeleri temiz ve sade bulan, ancak Sevgililer Günü için ufak dokunuşlarla görüntüyü süslemek isteyenlerin, bu nail art modeline bir göz atmasını öneriyoruz.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paznokciowe Inspiracje ??? (@paznokcieinspoo)'in paylaştığı bir gönderi

Fenomen model: Jel tırnaklar

Beyaz tenliler için ise önerimiz, bu pembe jel tırnaklar. Oldukça zarif duran taş, kurdele ve sim eklemeleri ise görüntünüzü eşsiz hale getirecek.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

제이디네일 (@jd___nail)'in paylaştığı bir gönderi

3 renk tek tırnakta, hem de kalp detaylarıyla

Kırmızı, pembe ve beyazın uyumunu beğenenler için bir diğer kalpli önerimiz de oldukça kibar bir seçenek olarak öne çıkıyor.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?????? ????? ? (@nailsbycarriex)'in paylaştığı bir gönderi

Simler, taşlar, kelebekler…

Süslü ve gösterişli nail artları beğenecekler için ise; ombre, sim, taş ve kelebek detaylarını tek bir elinizde topluyoruz. Beyaz’dan sarıya ve pembeye geçişinizi; sarı ve pembe kelebek detayları ile öne çıkarın.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marciela Castro (@marcielacastronaildesigner)'in paylaştığı bir gönderi

Sadelik ve gösteriş aynı anda tek tırnakta

French tırnaklara yeni bir bakış getiren bu modelde ise, sadeliğin ve gösterişin aynı anda güzelliği ortaya çıkıyor.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÁZÁRNÉ ANETT (@l.anett.nails)'in paylaştığı bir gönderi

14 Şubat’ın favorisi: ipek ombre

Özellikle gelinlikler ile uyumuyla son dönemlerin en trend ojesi ipek ombre; bu Sevgililer Günü’nde de favori olmaya devam edecek.

Kırmızı ve nude ojelerin birlikteliği

French modellerin estetik görüntüsü, 14 Şubat’ın büyülü ruhuyla birleşti. Kırımızı ve nude tonların benzersiz birlikteliği çok sevilecek.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Haidar (@heluviee)'in paylaştığı bir gönderi

Klasik french modeline küçük dokunuşlar ekleyin

Klasik French tırnak sevenler için ise, bu küçük kalp dokunuşları, nail art sevenleri heyecanlandıracak. İki tırnağa uygulanan küçük hareketli detaylar, aksesuar görevi görecek.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Haidar (@heluviee)'in paylaştığı bir gönderi

Pembe görünüm, modern nail art ile buluştu

Her dönem oldukça modern bir görünüm sağlayan bu nail art modeli, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde pembe tonlarıyla beğeni toplayacak.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nails.INC (@nailsinc)'in paylaştığı bir gönderi

Leopardan vazgeçemeyenler için kibar bir seçenek

Leopar sevenler için abartılı gözükmeyen o modeli sizler için araştırdık. Nude tonlarla birlikte bütünlük sağlayan model, bu özel gün için oldukça zevkli bir seçim olacak.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All nails welcome (@allnailswelcome)'in paylaştığı bir gönderi

Yeni zarif trend: Kedi göz cilası

Kedi göz cilası olarak fenomen haline gelen bu tırnak görüntüsünün farklı renklerini, kıyafetinize göre seçebilirsiniz.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brittany • DIY Nail Inspo (@brittany_nailart)'in paylaştığı bir gönderi

Kiraz, kalp ve kurdele uyumuna hayran kalacaksınız

Kirazlı, kalpli ve kurdeleli tırnaklara kim hayır diyebilir? Bu oldukça şirin ve özenilmiş görünen nail art modeli, zor gözükmesine rağmen yapması oldukça keyifli olarak öne çıkıyor.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamami Page | TAMAMINAILS? (@tamaminails)'in paylaştığı bir gönderi

Pembe, yeşil, dama, vişne: Kalabalık ama değil

Kalp dizaynlarını pembe ve yeşille buluşturan o model, herkesin beğenisini kazanacak. Çiçek, dama, vişne görüntüleri, kalabalık görüntüden ziyade harika bir uyum oluşturacak.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamami Page | TAMAMINAILS? (@tamaminails)'in paylaştığı bir gönderi

Işıltılı taş kullanmaya ne dersiniz?

Sade ve temiz tırnaklar herkesin favorisi. Peki bu aşırı sade görüntüyü nasıl değiştirebiliriz? Tırnaklarınıza ışıltılı taşları ve minik nail art figürlerini eklemeyi unutmayın!

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamami Page | TAMAMINAILS? (@tamaminails)'in paylaştığı bir gönderi

Yapması basit, kullanması havalı o nail art

Sütlü kahve tonlarının tırnakta duruşunu beğenenler için bu model, eşsiz bir tarz yaratacak. Yalnızca yüzük parmağında kullanacağınız değişik nail art şekli, sizi trend model yapacak.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indigo Nails (@indigonails)'in paylaştığı bir gönderi

Nar çiçeğine ve kavun içine bayılacaksınız

Daha önce hiç ombre tırnakların klasik duruşuna özel renkler eklemeyi denediniz mi? Kavun içi ve nar çiçeği rengi ile en güzel aksesuarınız özenilmiş nail artlarınız olacak!

Bu parçalanmış görüntü harika bir seçenek olabilir

Klasik pembe ojelerinize, kalp ve aynı tondaki folyo eklemeye ne dersiniz? Nail artınıza boyut kazandırarak tek düze görüntüyle yetinmek zorunda hissetmeyin!

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinga Pietrala (@kinga.pietrala)'in paylaştığı bir gönderi

En sevdiğiniz 2 ojeyi tek görünümde birleştirin

Aynı anda en sevdiğiniz 2 ojeyi kullanmaya ne dersiniz? Nude ve simli ojelerin muhteşem birleşimi, hoş bir dokunuş olarak resmen parlayacak!

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indigo Beauty Center (@indigo.beauty.center)'in paylaştığı bir gönderi

14 Şubat teması için dalga görünümü

Aşırıya kaçmadan 14 Şubat temasını yakalamak istiyorsanız, sakin bir tabana, aynı rengin daha koyusuyla dalga ekleyin. Bu görüntüye bayılacaksınız!

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indigo Beauty Center (@indigo.beauty.center)'in paylaştığı bir gönderi

Pembe ve kırmızı sevmiyorsanız, bir de maviyi deneyin

Pembe ve kırmızıyı sevmeyenler için, bu mavi görüntü oldukça güzel bir seçenek olabilir. Düz mavi tabanın etrafına siyah şerit çekebilir, görüntünüzü simli french ve siyah kalplerle süsleyebilirsiniz.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?Magdalena Susz (@magdula.es)'in paylaştığı bir gönderi

5 parmakta 5 farklı ton görünümü

Oldukça basit ama şık görünen bir Sevgililer Günü tırnağı elde etmenin en kolay yolu, her parmağı pembe ve kırmızının farklı tonlarına boyamaktır.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justyna Maris (@justyna.maris.godivanails)'in paylaştığı bir gönderi

Kahverengi ve krem tercih edenlere eşsiz trend

Peki ya kahve tonları? Özellikle kıyafetini krem tonlarında seçecekler için, kahverenginin 5 farklı tonunu tırnağınızda kullanmak favori nail art trendi haline gelebilir!

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crystal • Nail polish | Nail care (@lovefreshpaint)'in paylaştığı bir gönderi

Favori rengi lila olanlar dikkat!

Geçtiğimiz yılın en trend rengi olan lila, bu yıl Sevgililer Günü’nde yine gözde olabilir. Bu sade görüntüyü, altın rengi takılarla süsleyebilirsiniz.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

??? ?????? Nails (@tombachik)'in paylaştığı bir gönderi

Siyahtan vazgeçemeyenlere özel nail art

Bu siyah nail art, koyu renk kullanmaya bayılanlara hitap edebilir! Eğer sizde siyahtan vazgeçemiyorsanız, bu görüntüyü seveceksiniz!

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queenie Nguyen | elevated nail artist (@nailartbyqueenie)'in paylaştığı bir gönderi

Nude görüntüye altın rengi ve kırmızı detaylar

Zariflik, sadelik ve özen aynı tırnakta: Nude görüntünüze ekleyeceğiniz kırmızı detaylar ve altın sarısı şerit; benzersiz bir nail art modeli olacak.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika (@monika__nails)'in paylaştığı bir gönderi

Tırnaklarınıza gökyüzünü taşıyın

Bebek mavisi rengiyle gökyüzü görüntüsü yaratmak için 14 Şubat tam da günü! Bazı tırnaklarınıza bebek mavisiyle french yapabilir, hatta ortasını kalp şeklinde boş bırakabilirsiniz.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Teleki (@thehotblend)'in paylaştığı bir gönderi

# Sevgililer Günü, seçim

13 Şub 2024 - 12:10 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL