30 Romantik Sevgililer Günü tırnak modelleri, romantik nail art önerileri

14 Şubat’a günler kala, ‘en güzel aksesuarım, tırnaklarım’ diyenler için birbirinden güzel nail art ve oje modellerini sizler için derledik. Birbirinden zarif ve şık gözüken 30 modelin her birinde aklınız kalacak!
İşte sevgililer gününün ruhunu yansıtan o benzersiz nail art modelleri…
Klasik severlerin favorisi: Bordo tırnaklar
Klasik severlerin vazgeçilmezi, Sevgililer Günü için eşsiz bir seçenek olan bordo ojeler, hem 14 Şubat’ın hem de kış aylarının ambiyansını tırnaklarınızda taşımanızı sağlayacak.
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Pembe ve beyazın zarif birleşimi
Saçlarınızdaki ombre etkisini, tırnaklarınıza da taşıyın! Beyazdan pembeye kusursuz geçişi, kalp detayları ile süsleyerek bu özel gün için özel tırnaklarınızın tadını çıkarın.
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????? ?????? & ?????? ? (@magnificientnails)'in paylaştığı bir gönderi
Simli tırnakların temiz ve sade görünümü
Simli tırnakların en çok kullanıldığı kış döneminde, bu sade ama gösterişli seçeneği de değerlendirin. Jel tırnakların bu harika görüntüsüne siz de bayılacaksınız.
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The Clou Boutique (@theclouboutique)'in paylaştığı bir gönderi
Sevgililer Günü ruhunu bu nail art yansıtacak
Kırmızı tırnak kullanmayı seven ancak bu özel gün için yeni bir model denemek isteyenler için, 14 Şubat ruhunu taşıyan bu nail art modeline bayılacaksınız.
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Beyaz sevenleri ufak dokunuş yapmaya davet ediyoruz
Beyaz ojeleri temiz ve sade bulan, ancak Sevgililer Günü için ufak dokunuşlarla görüntüyü süslemek isteyenlerin, bu nail art modeline bir göz atmasını öneriyoruz.
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Paznokciowe Inspiracje ??? (@paznokcieinspoo)'in paylaştığı bir gönderi
Fenomen model: Jel tırnaklar
Beyaz tenliler için ise önerimiz, bu pembe jel tırnaklar. Oldukça zarif duran taş, kurdele ve sim eklemeleri ise görüntünüzü eşsiz hale getirecek.
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3 renk tek tırnakta, hem de kalp detaylarıyla
Kırmızı, pembe ve beyazın uyumunu beğenenler için bir diğer kalpli önerimiz de oldukça kibar bir seçenek olarak öne çıkıyor.
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Simler, taşlar, kelebekler…
Süslü ve gösterişli nail artları beğenecekler için ise; ombre, sim, taş ve kelebek detaylarını tek bir elinizde topluyoruz. Beyaz’dan sarıya ve pembeye geçişinizi; sarı ve pembe kelebek detayları ile öne çıkarın.
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Marciela Castro (@marcielacastronaildesigner)'in paylaştığı bir gönderi
Sadelik ve gösteriş aynı anda tek tırnakta
French tırnaklara yeni bir bakış getiren bu modelde ise, sadeliğin ve gösterişin aynı anda güzelliği ortaya çıkıyor.
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14 Şubat’ın favorisi: ipek ombre
Özellikle gelinlikler ile uyumuyla son dönemlerin en trend ojesi ipek ombre; bu Sevgililer Günü’nde de favori olmaya devam edecek.
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네일 데이주드♡̴ / 신사네일 잠원네일 압구정네일 (@nail_dayjude)'in paylaştığı bir gönderi
Kırmızı ve nude ojelerin birlikteliği
French modellerin estetik görüntüsü, 14 Şubat’ın büyülü ruhuyla birleşti. Kırımızı ve nude tonların benzersiz birlikteliği çok sevilecek.
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Klasik french modeline küçük dokunuşlar ekleyin
Klasik French tırnak sevenler için ise, bu küçük kalp dokunuşları, nail art sevenleri heyecanlandıracak. İki tırnağa uygulanan küçük hareketli detaylar, aksesuar görevi görecek.
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Pembe görünüm, modern nail art ile buluştu
Her dönem oldukça modern bir görünüm sağlayan bu nail art modeli, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde pembe tonlarıyla beğeni toplayacak.
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Leopardan vazgeçemeyenler için kibar bir seçenek
Leopar sevenler için abartılı gözükmeyen o modeli sizler için araştırdık. Nude tonlarla birlikte bütünlük sağlayan model, bu özel gün için oldukça zevkli bir seçim olacak.
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All nails welcome (@allnailswelcome)'in paylaştığı bir gönderi
Yeni zarif trend: Kedi göz cilası
Kedi göz cilası olarak fenomen haline gelen bu tırnak görüntüsünün farklı renklerini, kıyafetinize göre seçebilirsiniz.
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Brittany • DIY Nail Inspo (@brittany_nailart)'in paylaştığı bir gönderi
Kiraz, kalp ve kurdele uyumuna hayran kalacaksınız
Kirazlı, kalpli ve kurdeleli tırnaklara kim hayır diyebilir? Bu oldukça şirin ve özenilmiş görünen nail art modeli, zor gözükmesine rağmen yapması oldukça keyifli olarak öne çıkıyor.
Pembe, yeşil, dama, vişne: Kalabalık ama değil
Kalp dizaynlarını pembe ve yeşille buluşturan o model, herkesin beğenisini kazanacak. Çiçek, dama, vişne görüntüleri, kalabalık görüntüden ziyade harika bir uyum oluşturacak.
Işıltılı taş kullanmaya ne dersiniz?
Sade ve temiz tırnaklar herkesin favorisi. Peki bu aşırı sade görüntüyü nasıl değiştirebiliriz? Tırnaklarınıza ışıltılı taşları ve minik nail art figürlerini eklemeyi unutmayın!
Yapması basit, kullanması havalı o nail art
Sütlü kahve tonlarının tırnakta duruşunu beğenenler için bu model, eşsiz bir tarz yaratacak. Yalnızca yüzük parmağında kullanacağınız değişik nail art şekli, sizi trend model yapacak.
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Nar çiçeğine ve kavun içine bayılacaksınız
Daha önce hiç ombre tırnakların klasik duruşuna özel renkler eklemeyi denediniz mi? Kavun içi ve nar çiçeği rengi ile en güzel aksesuarınız özenilmiş nail artlarınız olacak!
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PAULINA MYŚLAK | NAILSTYLIST | NAILDESIGNER | SALON RYPIN (@hybrydova_torun)'in paylaştığı bir gönderi
Bu parçalanmış görüntü harika bir seçenek olabilir
Klasik pembe ojelerinize, kalp ve aynı tondaki folyo eklemeye ne dersiniz? Nail artınıza boyut kazandırarak tek düze görüntüyle yetinmek zorunda hissetmeyin!
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En sevdiğiniz 2 ojeyi tek görünümde birleştirin
Aynı anda en sevdiğiniz 2 ojeyi kullanmaya ne dersiniz? Nude ve simli ojelerin muhteşem birleşimi, hoş bir dokunuş olarak resmen parlayacak!
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Indigo Beauty Center (@indigo.beauty.center)'in paylaştığı bir gönderi
14 Şubat teması için dalga görünümü
Aşırıya kaçmadan 14 Şubat temasını yakalamak istiyorsanız, sakin bir tabana, aynı rengin daha koyusuyla dalga ekleyin. Bu görüntüye bayılacaksınız!
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Indigo Beauty Center (@indigo.beauty.center)'in paylaştığı bir gönderi
Pembe ve kırmızı sevmiyorsanız, bir de maviyi deneyin
Pembe ve kırmızıyı sevmeyenler için, bu mavi görüntü oldukça güzel bir seçenek olabilir. Düz mavi tabanın etrafına siyah şerit çekebilir, görüntünüzü simli french ve siyah kalplerle süsleyebilirsiniz.
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5 parmakta 5 farklı ton görünümü
Oldukça basit ama şık görünen bir Sevgililer Günü tırnağı elde etmenin en kolay yolu, her parmağı pembe ve kırmızının farklı tonlarına boyamaktır.
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Justyna Maris (@justyna.maris.godivanails)'in paylaştığı bir gönderi
Kahverengi ve krem tercih edenlere eşsiz trend
Peki ya kahve tonları? Özellikle kıyafetini krem tonlarında seçecekler için, kahverenginin 5 farklı tonunu tırnağınızda kullanmak favori nail art trendi haline gelebilir!
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Crystal • Nail polish | Nail care (@lovefreshpaint)'in paylaştığı bir gönderi
Favori rengi lila olanlar dikkat!
Geçtiğimiz yılın en trend rengi olan lila, bu yıl Sevgililer Günü’nde yine gözde olabilir. Bu sade görüntüyü, altın rengi takılarla süsleyebilirsiniz.
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Siyahtan vazgeçemeyenlere özel nail art
Bu siyah nail art, koyu renk kullanmaya bayılanlara hitap edebilir! Eğer sizde siyahtan vazgeçemiyorsanız, bu görüntüyü seveceksiniz!
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Queenie Nguyen | elevated nail artist (@nailartbyqueenie)'in paylaştığı bir gönderi
Nude görüntüye altın rengi ve kırmızı detaylar
Zariflik, sadelik ve özen aynı tırnakta: Nude görüntünüze ekleyeceğiniz kırmızı detaylar ve altın sarısı şerit; benzersiz bir nail art modeli olacak.
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Tırnaklarınıza gökyüzünü taşıyın
Bebek mavisi rengiyle gökyüzü görüntüsü yaratmak için 14 Şubat tam da günü! Bazı tırnaklarınıza bebek mavisiyle french yapabilir, hatta ortasını kalp şeklinde boş bırakabilirsiniz.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.