 Türkiye'nin son semercisi teknolojiye direniyor, meslek artık tarih oluyor

Türkiye'nin son semercisi, teknolojinin hızla ilerlemesi ve yaşam tarzlarının değişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği ayakta tutmaya çalışıyor. 51 yaşındaki Üstün Topaktaş, 40 yıldır devam ettirdiği ve babasından öğrendiği semercilik mesleğinin, günümüzde artık neredeyse tamamen sona erdiğini belirtiyor.

Teknolojiye Direnen Son Semerci

Teknolojik gelişmeler ve özellikle patpat motorlarının yaygınlaşması, semer ihtiyacını büyük ölçüde azalttı. Topaktaş, bir zamanlar köylerde ve tarım işlerinde vazgeçilmez olan semerciliğin, artık sadece birkaç çoban tarafından ihtiyaç duyulan bir meslek haline geldiğini ifade ediyor. Üstün Topaktaş, 10 yaşından bu yana semercilikle iç içe bir hayat sürdü.

Altı ayda bir semer satamıyor

Babasının vefatı sonrası mesleği tek başına sürdüren Topaktaş, semerciliğin zorluklarına rağmen bu işi sürdürme konusunda kararlı. Ancak, patpat motorlarının yaygınlaşmasıyla birlikte semerlere olan talep ciddi şekilde azaldı. Topaktaş, "5-6 ayda bir semer satamıyorum. Satamayınca meslek bitti," diyerek yaşadığı zorlukları dile getiriyor.

Mesleğin Zorlukları ve Maliyetler

Semercilik, yüksek emek ve zaman gerektiren bir meslek. Topaktaş, bir semeri tamamlamanın 3 ila 4 gün sürdüğünü, malzemelerin farklı şehirlerden temin edildiğini belirtiyor. Keçesi Kahramanmaraş'tan, derisi İzmir Tire'den gelen semerler, kayısı ağacından yapılan iskeletleriyle tam bir el emeği göz nuru. Ancak, bir semerin maliyeti 1500 ile 2000 TL arasında değişirken, satış fiyatı 3000 ile 3500 TL arasında. Bu maliyet ve emeğe rağmen, semerlerin satılamaması mesleğin sonunu getiriyor.

Mesleğin Geleceği ve Topaktaş'ın Çabaları

Topaktaş, semerciliğin geleceğine dair umutlarını yitirmiş durumda. Eskiden odun taşıma gibi işlerde kullanılan semerler, artık traktörler ve patpatlar sayesinde gereksiz hale geldi. Topaktaş, "Eskiden iş gelirdi. Yalnız 2-3 senedir kimse gelmez oldu. Onlar da patpata döndü," diyerek değişen koşulları özetliyor. Semercilik, teknolojinin ve yaşam tarzlarının değişimiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olarak tarih sahnesinden yavaş yavaş çekiliyor.