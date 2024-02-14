- Gündem

Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!

Kış mevsiminin tam kalbinde bulunan Bolu ve çevre illeri, değişken hava koşullarının etkisine giriyor. Meteoroloji'den Gelen Son Bilgilere Göre; 14 Şubat 2024 Çarşamba günü için bölge genelinde yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Vatandaşlar, özellikle soğuk hava dalgaları ve rüzgâra karşı dikkatli olmalı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın! mask
Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!
Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Sıcaklık değişikliklerine dikkat!

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere geniş bir coğrafyayı etkisi altına alacak bu hava durumu, gündüzleri 8 ile 13°C, geceleri ise 4 ile 10°C arasında sıcaklık değişiklikleri getirecek. Kat kat giyinmek, soğuk sabah ve akşamlara karşı en iyi hazırlık yöntemi olacak.

Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!

Rüzgâr ve yağmurun getirdikleri

Hatta güneşli günlerde bile rüzgârın etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, kışlık kıyafetlerin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve ani hava değişikliklerine karşı hazır olmaları büyük önem taşıyor.

Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!

Güncel hava durumu bilgisinin önemi

Günlük ve haftalık planlarınızı yaparken Bolu ve çevre illerindeki hava durumu tahminlerini yakından takip etmek, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak. Mevsim normallerine uygun giysi seçimleri ve güncel hava durumu bilgileri, kış mevsimini sorunsuz geçirmenin anahtarı.

Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!

Kış mevsimi boyunca değişken hava koşullarına maruz kalan Bolu ve çevresi, 14 Şubat 2024'te yağışlı bir güne hazırlanıyor. Vatandaşlar, soğuk hava ve rüzgâra karşı tedbirlerini almalı. Sıcaklık değişiklikleri ve rüzgârın etkileri, dikkatli olunması gereken unsurlar arasında. Güncel hava durumu bilgileri, kış mevsiminde karşılaşılabilecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanın yolunu gösteriyor.

Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!

İl İl hava durumu tahmini:

Bolu Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!

Bartın Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu

 

Karabük Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Bulutlu 

Çankırı Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Bilecik Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu 

İstanbul Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu

Ankara Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu


İzmir Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 9°C Bulutlu

Bursa Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Hafif Yağmurlu

# istanbul, izmir, ankara, karabük, kastamonu, bursa, bartın, sinop

14 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL