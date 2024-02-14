Bolu ve çevresinde 14 Şubat'ta yağışlı hava alarmı: Tedbirlerinizi alın!

Sıcaklık değişikliklerine dikkat!

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere geniş bir coğrafyayı etkisi altına alacak bu hava durumu, gündüzleri 8 ile 13°C, geceleri ise 4 ile 10°C arasında sıcaklık değişiklikleri getirecek. Kat kat giyinmek, soğuk sabah ve akşamlara karşı en iyi hazırlık yöntemi olacak.

Rüzgâr ve yağmurun getirdikleri

Hatta güneşli günlerde bile rüzgârın etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, kışlık kıyafetlerin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve ani hava değişikliklerine karşı hazır olmaları büyük önem taşıyor.

Güncel hava durumu bilgisinin önemi

Günlük ve haftalık planlarınızı yaparken Bolu ve çevre illerindeki hava durumu tahminlerini yakından takip etmek, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak. Mevsim normallerine uygun giysi seçimleri ve güncel hava durumu bilgileri, kış mevsimini sorunsuz geçirmenin anahtarı.

Kış mevsimi boyunca değişken hava koşullarına maruz kalan Bolu ve çevresi, 14 Şubat 2024'te yağışlı bir güne hazırlanıyor. Vatandaşlar, soğuk hava ve rüzgâra karşı tedbirlerini almalı. Sıcaklık değişiklikleri ve rüzgârın etkileri, dikkatli olunması gereken unsurlar arasında. Güncel hava durumu bilgileri, kış mevsiminde karşılaşılabilecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanın yolunu gösteriyor.

İl İl hava durumu tahmini:

Bolu Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Bartın Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu

Karabük Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Bilecik Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu

İstanbul Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu

Ankara Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu



İzmir Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 9°C Bulutlu

Bursa Hava Durumu

14 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Hafif Yağmurlu