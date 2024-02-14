Bolu elektrik kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 14 Şubat 2024, Merkez, Göynük, Mudurnu, dikkat!

Altyapı güçlendirme için kritik kesinti
SEDAŞ, elektrik dağıtım altyapısını daha güvenli ve verimli kılmak amacıyla planlanan kesintinin önemine dikkat çekiyor. Bu kesinti, vatandaşların yaşam kalitesini uzun vadede artıracak önemli iyileştirmelerin bir parçası olarak görülüyor.
Kesintiden etkilenecek bölgeler ve program detayları
Bolu'nun kalbi Merkez ilçesi ile Göynük ve Mudurnu ilçeleri, planlanan kesintiden doğrudan etkilenecek. Sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesinden kesinti programını öğrenerek, 14 Şubat günü için planlarını buna göre düzenleyebilirler.
Kesinti boyunca alınması gereken önlemler
SEDAŞ, kesinti sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildiriyor. Acil durum hattı ve müşteri hizmetleri, bu dönemde aralıksız hizmet verecek. Vatandaşların, kesinti sürecinde SEDAŞ'ın tavsiyelerine ve bilgilendirmelerine uyması büyük önem taşıyor.
Bolu sakinleri için kesintiye hazırlık önerileri
14 Şubat'ta yaşanacak kesintiye karşı Bolu sakinleri, önlemlerini almalı. Kesinti süresince oluşabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunmalı ve SEDAŞ'ın önerilerine kulak verilmelidir. Bu planlı kesintiler, Bolu'nun elektrik altyapısını güçlendirerek, şehre daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı hedefliyor.
|BOLU
|MERKEZ
|SULTANBEY, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI
|SULTANBEY-1. SK., YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU
|14.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|ASMA, DEDELER
|ASMA BULANIK MAH, DEDELER KÖYÜ
|14.02.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|İMAMLAR, KAYABAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI
|İMAMLAR KÖYÜ YOLU, KAYABASI KÖY YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU
|14.02.2024
|09:30
|12:30
|BOLU
|GÖYNÜK
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|14.02.2024
|10:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.